Casas vacías, tierra calcinada y un intenso calor: laSexta accede a la zona cero del incendio en Los Gallardos

Los detalles Las llamas han dejado un terreno aún más desértico del que ya había mientras los efectivos del Gobierno y de la Junta siguen trabajando en su extinción.

Un devastador incendio en Los Gallardos ha arrasado más de 6.600 hectáreas, dejando un saldo trágico de 12 personas fallecidas y 23 desaparecidas. La zona cero del fuego, ubicada en Bédar, muestra un paisaje desolador cubierto de cenizas. Los vecinos fueron evacuados, abandonando sus hogares y pertenencias ante el avance de las llamas. La región sigue bajo vigilancia, con helicópteros lanzando agua y controles para prevenir el pillaje en las casas vacías. Los animales luchan por sobrevivir mientras el Gobierno y la Junta continúan sus esfuerzos. Aunque el fuego sigue activo, las condiciones climatológicas ofrecen una oportunidad para controlar la situación.

Son más de 6.600 hectáreas las que han quemado las llamas en Los Gallardos. Las que ha calcinado un incendio que ha causado la muerte a 12 personas y que tiene a 23 aún en paradero desconocido. LaSexta ha accedido a la zona cero del fuego, cerca del lugar donde se halló a la primera víctima, en un paisaje en Bédar que ha quedado hecho cenizas.

Que será el que se encuentren los vecinos y las vecinas del lugar cuando puedan volver a sus respectivos hogares. A unas casas de las que tuvieron que salir los que allí vivían dejando todo atrás. Dejando sus coches. Dejando todo lo que tenían y tienen ante la cercanía de las llamas.

Así está la zona cero. Así está un lugar al que siguen llegando helicópteros para lanzar agua. En el que hay controles para evitar el pillaje ante la gran cantidad de casas vacías que hay. Una en la que los animales sobreviven como pueden mientras los efectivos del Gobierno y de la Junta siguen trabajando.

En el recorrido, el punto más crítico. El lugar donde el alcalde tuvo que dar la vuelta con los vecinos al verse envuelto en llamaradas de fuego.

Y es que todo se ha quemado. Todo ha quedado consumido por un fuego que sigue notándose incluso cuando está apagado con unos rescoldos que desprenden un intenso calor.

Las temperaturas que se debieron alcanzar en el momento que se desató el incendio, elevadísimas. El fuego, todavía activo en ambos flancos mientras se abre una "ventana de oportunidad" para los equipos allí desplegados gracias al respiro de las condiciones climatológicas.

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