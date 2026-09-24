El expresidente de Plus Ultra alega ante el juez que tuvo que renunciar a su cargo por presiones de la SEPI tras colaborar con la justicia

Los detalles Dos exdirectivos de Plus Ultra han entregado al juez José Luis Calama extensa documentación sobre el préstamo público concedido a la aerolínea en 2021. Destacan un correo enviado al exsecretario de Estado Pedro Saura y otras comunicaciones con el exdirector de la SEPI.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que renunció a su cargo debido a presiones de la SEPI tras colaborar con la justicia. Junto al exconsejero delegado de la SEPI, Roberto Roselli, entregó documentos al juez Calama, incluyendo correos con altos cargos de Transportes y la SEPI, para esclarecer el préstamo público a la aerolínea en 2021. Martínez Sola también presentó movimientos bancarios y una escritura notarial que otorga un poder irrevocable sobre sus acciones. Roselli aportó más de 600 páginas de documentación, incluyendo correos con José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha alegado este jueves ante el juez encargado de investigar las posibles irregularidades en el rescate de la aerolínea en la Audiencia Nacional, que tuvo que renunciar a su cargo por presiones de la SEPI tras colaborar con la justicia. Este jueves, junto al exconsejero delegado de la SEPI, Roberto Roselli, han hecho entrega de una gran cantidad de documentos para contribuir a la acción de la Justicia.

Hay que recordar que Martínez Sola declaró ante el magistrado Calama a principios de este mes de septiembre. Allí, ambos repitieron y dieron por válida la versión que ya habían contado por escrito: que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su amigo Julio Martínez Martínez tenían "pretensión de cobrar" por mediar, presuntamente, en dicho préstamo.

Pero con el escrito ahora presentado y al que ha tenido acceso laSexta, su defensa le hace saber al juez, vía escritura notarial, que Martínez Sola dejó de ser accionista mayoritario de Plus Ultra a través de la sociedad Sky Solutions ya que, según dice, tras su "colaboración con esta investigación", "representantes de la SEPI" le exigieron "su renuncia irrevocable". Es decir, el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola atribuye a presiones de la SEPI su renuncia a la presidencia de la compañía.

"Esta parte desea poner en conocimiento de este Ilmo. Tribunal que la colaboración con esta investigación ha propiciado que los representantes de la SEPI exijan a mi mandante su renuncia irrevocable a sus derechos políticos como accionista de la entidad, como condición a seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el contrato de asistencia financiera suscrito en el ámbito de FASEE", reza el texto. "En aras de proteger la compañía, así como a sus trabajadores, clientes y proveedores, el Sr. Martínez Sola accedió a la firma de la escritura pública que adjuntamos como Documento n.º 3. Ello supone que, desde la fecha indicada, el Sr. Martínez Sola carece de control material alguno en la compañía", continúa.

Correos con exaltos cargos de Transportes y la Sepi

Además, estos dos exdirectivos de Plus Ultra han entregado al juez José Luis Calama documentación sobre el préstamo público concedido a la aerolínea en 2021, entre la que figura un correo enviado al exsecretario de Estado Pedro Saura y otras comunicaciones con el exdirector de Participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo. Así, el que fuera director de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exconsejero delegado, Roberto Roselli, han hecho entrega de estos documentos para contribuir a la acción de la Justicia.

Martínez Sola contactó con Pedro Saura

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha aportado al juez Calama la documentación que prometió que iba a entregar durante su última declaración.

Se trata, en concreto, de los movimientos bancarios que la compañía tuvo con Andcapital Bank, Panacorp y Commonwelt; un correo electrónico remitido por Martínez Sola a Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes e Infraestructuras, el 29 de septiembre de 2020; y la relación de vuelos realizados por Plus Ultra China durante la época del COVID.

Finalmente, añade una escritura notarial, de 18 de septiembre de 2026, por la que Martínez Sola, como único accionista de SKY Solutions S.L. otorga un poder irrevocable a favor de Jorge Hugo Castaño Vega, para el ejercicio de los derechos políticos que le corresponden en su condición de accionista del 51,10 % del capital social de la compañía Plus Ultra.

En él, daba "traslado del documento remitido a la SEPI, como recordatorio de la solicitud de ayuda al Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas". Eso sí, no figura contestación alguna a este correo.

Roselli y sus conversaciones con la SEPI

El exdirector financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli, también ha enviado al juez numerosa documentación relacionada con la causa: reportes de gestión, correos con el director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo; contratos de inversión y contratos de préstamo.

A lo largo de más de 600 páginas, ha entregado varios correos electrónicos. Todos fechados entre diciembre de 2020 y abril de 2022 y en conversación con el excargo de la SEPI José Ángel Partearroyo, citado como testigo ante el juez el próximo 19 de noviembre.

Entre los correos, Roselli destaca varios del 28 de noviembre de 2020 en los que "se solicita la lista de acreedores con los que PLUS ULTRA tenía 'deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal'".

En otros, el excargo de la SEPI daba recomendaciones a Plus Ultra de cara a un requerimiento de subsanación y complemento de su solicitud, indicó observaciones a completar, pidió certificados e información complementaria o avanzó la certificación de la resolución estimatoria, que también se iba a notificar a través de la sede electrónica, dos días después de aprobarse en Consejo de Ministros.

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