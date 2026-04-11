Esteban Urreiztieta: "Lo más inteligente para Ábalos sería admitir los hechos y colaborar con la Justicia"

El subdirector de 'El Mundo' ha afirmado que el exministro debería "aflorar elementos novedosos y relevantes que no hayan aparecido" en el juicio para colaborar con la Justicia.

La primera semana del juicio por el caso mascarillas ha dejado muchos momentos surrealistas con las declaraciones de los testigos, entre las que se encuentra la comparecencia de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos.

Y, en laSexta Xplica, Esteban Urreiztieta ha destacado lo "llamativo" que es que se sacara a la luz el tema de la prostitución por parte de la defensa del exministro: "¿Por qué lo hacen? Porque quieren situar a Jéssica en una especie de caballo de Troya que le introdujo Víctor de Aldama".

"Hay que recordar que hace unos meses que Ábalos varío su estrategia de defensa con respecto al piso de la Castellana. Dijo por primera vez que a Jéssica se la había presentado Aldama y que, por lo tanto, si Aldama pagó el apartamento sería porque era su amiga. En cualquier caso, el inicio del juicio está siendo absolutamente devastador por el perfil de los personajes surrealista, por las anécdotas que están aflorando, con unos magistrados del Supremo estupefactos ante el espectáculo", ha añadido el subdirector de 'El Mundo'.

Ante ello, Urreiztieta ha señalado que "la única posibilidad de Ábalos, pero ya llega tarde, es colaborar con la Justicia": "Yo creo que lo más inteligente desde hace mucho tiempo sería admitir los hechos, colaborar con la justicia y aflorar elementos novedosos y relevantes que no hayan aparecido".

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