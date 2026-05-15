¿Qué hay bajo Guatemala 24? Los cráneos de hombres, mujeres y niños en México que Ayuso menciona en otro ataque a Sheinbaum

Los detalles Esta estructura está formada con postes y varas de madera entre las que se colocaban las cabezas humanas. Se ofrecían al dios de la guerra azteca, en una práctica que suprimieron los españoles al caer el imperio.

Isabel Díaz Ayuso ha centrado su atención en la calle Guatemala 24 de Ciudad de México, mencionándola en un discurso contra Claudia Sheinbaum tras su visita al país. El lugar alberga el Huey Tzompantli, un altar mexica con hasta 600 cráneos, considerado el mayor de su tipo en México. Este yacimiento, descubierto en 2015, evidencia rituales de sacrificio que fueron eliminados tras la caída del imperio azteca en 1521. Ayuso desafía a Sheinbaum a explicar por qué no se abre al público y sugiere que el pasado prehispánico de México merece ser revisado.

Isabel Díaz Ayuso ha puesto en su radar la calle Guatemala 24, en Ciudad de México. Un lugar que ha mencionado en un nuevo discurso contra Claudia Sheinbaum después de su visita de diez días al país azteca. Después de un viaje en el que no tenía agenda durante muchas jornadas y del que nadie sabe cómo se ha pagado. Ahora, el objetivo de la presidenta madrileña es el subsuelo en el que se hallan hasta 600 cráneos en el mayor altar de este estilo que hay en territorio mexicano.

El yacimiento está bajo tierra del inmueble, a escasos metros de la Catedral Metropolitana y del Zócalo de Ciudad de México. Es lo que se conoce como Huey Tzompantli, siendo un 'tzompantli' una estructura destinada a la exhibición pública de cráneos sacrificados y que ya se conocía en las crónicas españolas del siglo XVI.

Está formada con postes y varas de madera, instalada sobre un pedestal de cal y de piedra. Colocadas entre los postes, estas varas sirven de espetos de cabezas humanas, ya sean hombres, mujeres e incluso niños.

Los mexicas colocaban con cientos de varas entre los postes, con igual número de cráneos en honor a Huitzilopochtli, su dios de la guerra.

En teoría, en los tzompantlis se exhibían las cabezas de los guerreros sacrificados. Pero entonces, ¿qué pasa con las mujeres y los niños? De los 450 cráneos observados, el 70% pertenece a hombres, el 20% a mujeres y lo que resta a niños. Así lo ha explicado el arqueólogo Raúl Barrera, que asume que "en el mundo prehispánico también había mujeres guerreras". Sobre los niños, afirma que es una pregunta que no pueden responder de momento.

Es de esto de lo que habla Ayuso. De los centenares de cráneos encontrados bajo la calle Guatemala en Ciudad de México que supone el mayor altar mexica jamás hallado. Es un símbolo del pasado prehispánico del país azteca, cuando eran una gran civilización en la que los sacrificios humanos tenían un profundo significado religioso, político y social.

El hallazgo data de 2015 y supone la constatación de unos rituales de sacrificio que fueron suprimidos por los españoles, con el apoyo de los pueblos indígenas que los consideraban genocidios, al caer el imperio azteca en 1521.

Y a ello ha hecho referencia la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ello se ha referido en un reto a Sheinbaum en la que le pide que explique "qué hay bajo tierra en la calle Guatemala 24".

"Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje. Pregúntenle por qué no lo abre al público. A lo mejor habría que empezar a pedir disculpas por tanta mentira", ha afirmado Ayuso.

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