El primer vuelo de Leonor: la princesa se estrena en la Academia General del Aire y despega en solitario

Los detalles Durante este primer cuatrimestre en las instalaciones de San Javier (Murcia), la hija del rey Felipe VI ha desarrollado "una formación intensiva para adquirir los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión en el que se instruye y vuela (Pilatus PC-21 (E.27))".

La princesa Leonor ha realizado su primer vuelo en solitario tras comenzar su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. Durante el primer cuatrimestre, ha recibido una formación intensiva en conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión Pilatus PC-21. Para volar sola, completó la formación teórica, sesiones de simulador y vuelo real, alcanzando las competencias necesarias. Ingresó en la Academia el 1 de septiembre como Alférez Alumna, siguiendo el Real Decreto 173/2023. Además, participó en actividades de instrucción y adiestramiento, incluyendo la jura de bandera en honor a la Virgen de Loreto.

La princesa Leonor ya vuela sola. Tras comenzar su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), la princesa realizaba este jueves su primer vuelo en solitario, según ha informado el Palacio de la Zarzuela.

Durante este primer cuatrimestre, la hija del rey Felipe VI ha desarrollado "una formación intensiva para adquirir los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión en el que se instruye y vuela (Pilatus PC-21 (E.27)), además de atender a otros aspectos que mejoren su conocimiento de la organización y estructura del Ejército del Aire y del Espacio".

Para llegar a volar en solitario, la princesa de Asturias "ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar 'la suelta' con seguridad", indicaron desde la Casa del Rey.

Leonor ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de la localidad murciana el pasado 1 de septiembre, como Alférez Alumna, dando inicio a su formación en el Ejército del Aire y del Espacio de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 173/2023, que regula su formación militar en los tres Ejércitos.

Ya en su primer día en San Javier, la heredera al trono visitó el edificio de Fuerzas Aéreas donde los alférez realizan su entrenamiento de vuelo, donde pudo tomar los mandos en el simulador de vuelo, y subirse al avión de enseñanza PC-21 Pilatus, en cuya exposición estática pudo acceder a la cabina y recibir explicaciones técnicas por parte de un comandante instructor.

Durante estos cuatro meses de formación, la princesa ha realizado actividades de instrucción y adiestramiento, como la de supervivencia en el mar, el momento de equiparse con el zahón 'anti-g', y ha participado en el tradicional acto de jura de bandera en la Academia General del Aire y del Espacio en la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto, celebrada este mismo mes de diciembre.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.