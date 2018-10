El exdirector de la Agencia Tributaria: "No hay coherencia en el comportamiento de Pedro Duque, aunque no hay irregularidad con su residencia en Jávea"

El que fuera director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, Ignacio Ruiz-Jarabo, sostiene que lo que ha realizado el ministro Pedro Duque ha supuesto un ahorro en el IRPF, pero es legal.

“El impuesto del patrimonio graba los bienes y derechos de las personas físicas pero no los de las personas jurídicas, la vivienda en Jávea deja de tributar en el impuesto sobre patrimonio", ha explicado Ruiz-Jarabo.

En una entrevista en Onda Cero, el exdirector de la Agencia Tributaria ha defendido que hay diferencia con Duque y el caso de Màxim Huerta, que utilizó la sociedad para canalizar sus ingresos. "Eso no ha ocurrido con el señor Duque", ha apuntado.

"No ha habido ninguna irregularidad. No hubiera tenido ninguna consecuencia tras una inspección de Hacienda". Sin embargo, Ignacio Ruiz-Jarabo reconoce que "no hay coherencia en el comportamiento de Pedro Duque".