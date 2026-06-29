La exconcejala del PP de Móstoles ratifica ante el juez su denuncia contra el alcalde por un presunto acoso sexual y laboral

El contexto Además de los delitos de acoso sexual y laboral, en la querella también figuran los presuntos delitos de lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral. Un total de seis delitos.

La exconcejala del PP de Móstoles ha ratificado su denuncia por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista, en el Juzgado. Mientras tanto, Bautista participaba en un acto en memoria de las víctimas del doble terremoto de Venezuela. A pesar de los intentos de laSexta por obtener su declaración, su equipo lo impidió. Bautista ha descrito el caso como una "cacería política". La exconcejala denunció comentarios inapropiados y propuestas sexuales del alcalde, y ha afirmado sentirse coaccionada por su propio partido, que ha intentado silenciarla y ha apoyado al alcalde, archivando el caso sin escuchar a los testigos propuestos.

La exconcejala del PP de Móstoles, en Madrid, quien denunció al alcalde de la localidad por un presunto acoso sexual y laboral, ha ratificado esta mañana que existió ese abuso en el Juzgado. Casi a la misma hora, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, estaba frente al Ayuntamiento en un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del doble terremoto de Venezuela.

A pesar de que laSexta ha intentado preguntarle, su equipo nos lo ha impedido. Parece que hoy no tenía ganas de hablar después de meses victimizándose. Y es que Manuel Bautista ha llegado a decir que "es una cacería política, es una cacería comunicativa".

Porque desde que el caso saltó a los medios a principios de febrero, el alcalde se ha llegado a comparar incluso con las víctimas del nazismo. "Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania. Deshumanizar", dijo en febrero de este año.

Lo cierto es que la exconcejala decidió denunciarle por presunto acoso sexual y laboral por barbaridades como estas: "pedazo de tetas", "la he fichado para que me haga un trabajo para mí". Hoy ha ratificado su denuncia.

"Ha podido ilustrar a su señoría cómo el alcalde de Móstoles le hizo proposiciones de tipo sexual", ha comentado este lunes Antonio Suárez, abogado de la exconcejala de Móstoles. Intentó pedir el amparo de su propio partido en varias ocasiones pero se encontró con el rechazo y los intentos para silenciarla por parte del equipo de Ayuso. Así, el abogado ha contado que la exconcejala "ha hablado de que se sintió coaccionada por sus interlocutoras".

Esos mismos que le han dado la espalda para ponerse del lado del alcalde y que han llegado a insinuar que se lo inventó. "Pretenden comparar al alcalde de Móstoles cuando no era un caso de acoso sexual. Cambió por el camino", aseguró al presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, en febrero de este año. Estos son los mismos que decidieron archivar el caso sin llamar a ninguno de los testigos que propuso la víctima.

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