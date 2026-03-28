Trump reitera su crítica contra la OTAN y amenaza con retirar el apoyo de EEUU: "¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están para nosotros?"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha afirmado que los aliados en Oriente Medio han "hecho más" en la guerra contra Irán que la OTAN y ha repetido su "decepción" con la respuesta de la organización.

Donald Trump ha expresado su profunda decepción con la OTAN por no apoyar a Estados Unidos en el conflicto con Irán, sugiriendo incluso retirar el apoyo estadounidense a la organización. Según Trump, a pesar de la significativa inversión económica de EE.UU. en la OTAN, la alianza no ha respaldado sus acciones en Oriente Medio. Critica especialmente a países como Alemania, Francia y Reino Unido, mientras elogia a sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí y Qatar, por su colaboración. Trump argumenta que este momento revela quiénes son los verdaderos amigos de Estados Unidos y asegura que nunca olvidará esta falta de apoyo.

Donald Trumpsigue "muy decepcionado" con que los países de la OTAN no hayan ofrecido su ayuda a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Tanto lo está que ha sugerido retirar el apoyo estadounidense a la organización porque EEUU "siempre hubiéramos estado ahí para ellos", pero, "basado en sus acciones, supongo que no tenemos que estarlo".

El presidente estadounidense lleva varios días criticando a la Alianza Atlántica porque "no han hecho absolutamente nada" para ayudar en el conflicto de Oriente Medio. Y, este viernes, ha recriminado que "no ha estado ahí" para respaldar sus acciones pese a los "cientos de miles de millones de dólares al año" que la Casa Blanca invierte en esta organización, verbalizando a países como Alemania, Francia o Reino Unido.

"Me decían 'esta no es nuestra guerra. No tenemos nada que ver con esto'. Bueno, Ucrania no es nuestra guerra, pero los ayudamos", ha aseverado Trump.

En el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami, Trump ha amenazado con retirar el apoyo estadounidense a la OTAN por su falta de apoyo con la guerra en Irán: "La OTAN no estuvo ahí para nosotros. Les enviamos miles de millones de dólares cada año para protegerlos. Siempre habríamos estado ahí para ellos. Pero, a juzgar por sus acciones, supongo que no tenemos por qué estarlo, ¿verdad? ¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?".

"Creo que fue un error tremendo cuando la OTAN simplemente no estuvo ahí. Simplemente no estuvo ahí", ha proseguido en su lamento el mandatario estadounidense, aunque matizando que, en realidad, Estados Unidos "no necesita nada de la OTAN". Eso sí, ha vuelto a lanzar la advertencia de que "nunca olvidará este momento tan importante en el tiempo".

Con quien sí está contento Trump es con sus aliados de Oriente Medio, a los que ha utilizado para volver a cargar contra la OTAN porque ellos sí han colaborado en el conflicto: "Estoy muy decepcionado con la OTAN, pero no estuve decepcionado de nuestros aliados en Oriente Medio, y otros, y otros. Tuvimos tremendo apoyo de países que no están en el área general, pero apoyaron tremendamente. Pienso que Turquía (miembro de la Alianza del Atlántico) fue fantástico".

"A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Qatar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones", ha añadido. Por ello, ha concluido apuntando que "cuando llegan estos tiempos, uno aprende quiénes son sus verdaderos amigos".

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