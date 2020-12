El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas esperan decidir hoy el plan de recomendaciones contra el coronavirus para la Navidad, ya que, aunque cada comunidad autónoma tiene su propuesta, la voluntad es que se elabore con el mayor acuerdo posible.

El borrador del plan del Ejecutivo recomienda que las reuniones no superen el máximo de seis personas y amplía el límite de restricción de movilidad nocturna hasta la una de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja, al tiempo que aconseja no celebrar las Cabalgatas de Reyes, entre otras medidas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en los últimos días en alcanzar un acuerdo conjunto de recomendaciones con el objetivo de que "no haya 17 Navidades". "No son fechas fáciles y estamos todos en un contexto de fatiga pandémica, pero ayudaría que todos remáramos en la misma dirección", ha destacado el titular de Sanidad. Estas son las propuestas que llevan a la reunión los gobiernos regionales.

Cataluña:

La Generalitat contempla unas Navidades con reuniones de un máximo de 10 personas pertenecientes, como mucho, a dos grupos burbuja de convivencia y con el toque de queda nocturno entre las 22:00 horas y las 06:00 de la mañana. También tendrá que decidir si los menores de 14 años cuentan igual que los adultos en este cómputo.

Madrid:

La propuesta de la Consejería de Sanidad es ampliar el límite a las reuniones a 10 personas durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero, y extenderlo a tres grupos burbuja de convivencia. La idea es flexibilizar el toque de queda hasta la 01:30 horas los días clave, aunque Díaz Ayuso ha planteado que sea hasta las 2:00 horas. Se prevé dar permiso de salida para ancianos de residencias durante tres días y con PCR negativa a su regreso.

Andalucía:

Hasta el próximo día 10 de diciembre permanecerán en vigor las restricciones actuales, entre las que se incluyen el cierre perimetral de cada municipio, el toque de queda entre las 22:00 horas y las 7:00 horas o el cierre de la actividad no esencial a partir de las 18:00 horas. En función de la incidencia, se decidirá qué sucede con los festejos navideños, que podrían no estar limitados de forma uniforme en toda la Comunidad. Sí parece previsible, en cualquier caso, que varíe el horario del toque de queda en las fechas señaladas de las fiestas, así como una unificación de criterios en cuanto a la prohibición tanto de cotillones como de fiestas multitudinarias. Apuesta por un protocolo centralizado de cara a las fiestas navideñas.

Castilla y León:

La Junta apuesta por mantener el límite de seis personas a las reuniones familiares y sociales también durante las fiestas, retrasando el toque de queda a la 01:00 de la mañana en las festividades más señaladas, según ha podido saber laSexta.

Euskadi

Se muestra a favor de ampliar el toque de queda el 24 y 31 de diciembre hasta las 01:00h para facilitar el desplazamiento al domicilio habitual. Se abre a autorizar agrupaciones máximas de hasta 10 personas para las celebraciones de 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero. El Gobierno vasco no quiere ni recibimientos callejeros a Olentzero, ni cabalgata de Reyes, ni las carreras de San Silvestre, ni grupos de canto en Nochebuena o víspera de Reyes, ni fiestas en la calle con motivo de las campanadas de Nochevieja. Y ante la duda de que los menores estén incluidos en el cómputo de límite máximo de personas reuniones, piden que sí sean incluidos los niños.

Cantabria:

Su presidente ha pedido que las medidas que "por una vez" se tomen sean comunes en todo el país para evitar el avance del coronavirus durante la celebración de las fiestas de Navidad.

Comunidad Valenciana:

Se plantea ampliar la limitación de reuniones en el ámbito familiar a 10 y en el social, seis personas. Sobre el toque de queda, sí estarían de acuerdo en ampliarlo hasta la 1:30, pero solo para los días señalados.

Extremadura:

El plan que maneja el departamento de Sanidad es autorizar la reunión en los hogares de tres grupos distintos de convivientes, con un máximo de seis personas cada uno, aunque el número total se quiere fijar entre 12 y 15 personas dentro de una misma vivienda. En cuanto al toque de queda, que el borrador ministerial fijaba a la una de la madrugada tanto para Nochebuena como para Nochevieja, no se ha tratado aún, aunque se considera que esa sería una opción razonable.

Ceuta:

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha avanzado que su consejería de Sanidad trabaja en un protocolo específico en el que seguirá apelando a la "prudencia, la responsabilidad y la seguridad". Se decanta por mantener en navidades las restricciones impuestas porque de lo contrario -dice- se pueden pasar unos meses de enero y febrero "muy duro".

Galicia:

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado que, a la hora de establecer el límite de personas para las reuniones familiares en Navidad, el cómputo de niños sobre adultos tenga "una metodología distinta". "Los niños de menos de 10 años son, probablemente, personas que tienen un riesgo de infección mínimo y por tanto no puede ser considerado como adulto".

Navarra:

La Comunidad Foral de Navarra aboga por la posibilidad de permitir encuentros entre dos unidades familiares -actualmente sólo está permitido reunirse en domicilios los convivientes- con hasta 6 y 10 personas, y con un límite horario de la 1.00 de la madrugada en las cenas de Nochebuena y Nochevieja, si bien son propuestas aún sin decidir ni concretar. Estudiará asimismo la posibilidad de abrir el confinamiento perimetral de la comunidad, aunque coordinado con las comunidades limítrofes.

Aragón:

Javier Lambán, presidente de Aragón, ha dicho que su comunidad replanteará los confinamientos y la dureza de las restricciones actuales una vez que la reducción de contagios se refleje también en la disminución de la presión hospitalaria. Ha insistido en esperar unos días, "diez o doce", para tomar medidas y ha asegurado que es consciente de que los ciudadanos están esperando saber qué sucederá en las ya cercanas navidades.

La Rioja:

La portavoz del Gobierno de La Rioja y consejera de Salud, Sara Alba, ha asegurado que tiene su propio borrador que compartirá en el Consejo con las propuestas de todas las comunidades, "con el objetivo de definir una fórmula lo más colegiada posible". La Rioja se inclina por computar a los niños en el número máximo de comensales en Navidad.

Murcia:

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su intención de relajar el toque de queda, el cierre perimetral local y regional y el número máximo de 6 participantes en reuniones en Nochebuena y Nochevieja si los casos de coronavirus siguen a la baja las próximas semanas.

Castilla-La Mancha:

Emiliano García-Page ha abierto la puerta a poder "suavizar" algunas de las medidas restrictivas de contacto social vigentes en la actualidad de cara a las próximas fechas navideñas a fin de permitir más "contacto del que retroalimenta el resto del año". La normativa que se prepara en Castilla-La Mancha permitirá la convivencia de las familias, por lo que se prevé suavizar la normativa, permitiendo más entradas y salidas de las residencias, aunque siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

Asturias:

De cara a la Navidad, el presidente del Principado ha insistido en los últimos días en que que estas navidades no serán iguales a las de otros años y cree que es prematuro hacer anuncios con antelación, "pero también es un error plantear una navidad como si no pasara nada. Por la situación de la pandemia va a ser totalmente diferente; que nadie piense que las navidades van a ser como las de otros años", ha dicho Adrián Barbón. Las personas mayores que están ingresadas en residencias no podrán salir en Navidad, según una primera valoración.

Melilla:

Ya están diseñando unas navidades alternativas, de pequeños formatos y medidas de seguridad. Habrá mercadillo navideño, en el que este año habrá control de aforo y de seguridad para evitar aglomeraciones en las casetas. Lo que ya parece claro es que no habrá Cabalgata de Reyes.

Lo que dice el borrador

La estrategia de Moncloa pasa por un pilar fundamental: las medidas de prevención. En el borrador se las denomina las "6M" y son obligatorias independientemente del contexto. Las iniciales pertenecen a mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible), manos (lavado de manos frecuente) o metros (mantenimiento de la distancia física).

Pero también a maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura), minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos) y "me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto".

La distancia de seguridad deberá mantenerse entre los comensales de Nochebuena

Sobre las cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, el Gobierno permitirá, si este borrador pasa a ser definitivo, las reuniones de más de seis personas siempre que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, sean familiares o no. Y la distancia entre comensales deberán mantenerse.

Eso sí, el plan del Gobierno también pasa por recomendar evitar o minimizar "las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos, clubs deportivos, etc.)". Pero, si efectivamente se celebran, se limitan a seis asistentes como máximo y, preferiblemente, en el exterior. Siempre, claro, con las 6M en mente.

El toque de queda será el habitual el resto de días de Navidad

En cuanto a las restricciones sobre la movilidad nocturna, se propone ampliar el horario de tal manera que la movilidad quede limitada entre las 01:00 horas y las 06:00 de la mañana, pero sólo durante las madrugadas de los días 25 de diciembre y 1 de enero.

El resto de los días del periodo navideño mantendrán el toque de queda actual y aprobado en cada comunidad autónoma.

Los viajes, permitidos

Se permiten los viajes, tanto nacionales como internacionales, pero siempre que sean "estrictamente necesarios". El Gobierno avisa: habrá que revisar, previamente, la normativa que se esté aplicando en el territorio de destino.

En cualquier supuesto, los desplazamientos deben cumplir con todas las normas de seguridad. Esto incluye las distancias de seguridad específicas para cada medio de transporte, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos.

Si se regresa desde el extranjero, se exige una prueba de diagnóstico en las 72 horas previas

En el caso de que un ciudadano que resida en el extranjero y cuyo país de procedencia esté incluido en los establecidos como zonas de riesgo venga a pasar la Navidad a nuestro país deberá contar con una prueba de diagnóstico, realizada en las 72 horas previas, de llegada a España.