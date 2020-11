Todavía son propuestas, pero tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas están ya diseñando sus planes para la Navidad y son muchas las dudas que surgen. Aquí te respondemos a las principales

Trabajo o estudio fuera de mi comunidad, ¿puedo volver por Navidad?

En principio, sí. Pero si se puede evitar, mejor no desplazarse en estas fechas. El borrador del plan sanitario propone "evitar como norma general aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios", y se acoge a la "normativa que ese momento se aplique en el territorio de destino" para delimitar si se puede acceder o no.

"En el caso de que excepcionalmente se vaya a realizar un viaje en el territorio nacional, tanto intercomunitario como intracomunitario, éste debe hacerse de forma segura: cumpliendo las recomendaciones indicadas en cada medio de transporte, usando mascarilla, lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia física", apunta el borrador al que ha tenido acceso laSexta.

A los universitarios, en el plan de actuación se les pide que "limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención", para evitar así contagios. "Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior y usar mascarillas", se insiste como propuesta.

Y si vivo en el extranjero, ¿puedo regresar?

En el caso de que un ciudadano que resida en el extranjero y cuyo país de procedencia esté incluido en los establecidos como zonas de riesgo venga a pasar la Navidad a nuestro país deberá contar con una prueba de diagnóstico, realizada en las 72 horas previas, de llegada a España.

¿Puedo cenar o comer con mi familia en Nochebuena?

Sobre las cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, el Gobierno permitirá, si este borrador pasa a ser definitivo, las reuniones de más de seis personas siempre que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, sean familiares o no. Y la distancia entre comensales deberán mantenerse. Madrid o Cataluña, por ejemplo, hablan de un máximo de 10 personas.

Eso sí, el plan del Gobierno también pasa por recomendar evitar o minimizar "las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos, clubs deportivos, etc.)". Pero, si efectivamente se celebran, se limitan a seis asistentes como máximo y, preferiblemente, en el exterior. Siempre, claro, con las 6M en mente.

El documento es taxativo cuando avisa de que no deberían acudir a ninguna reunión familiar o social aquellas personas que "han sido diagnosticadas con COVID-19 y aún están en periodo de transmisibilidad", "tienen síntomas de COVID-19", "están esperando los resultados de la prueba diagnóstica de COVID-19" o "pueden haber estado expuestas a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días". Es decir, desde el día 10 de diciembre.

¿Puedo visitar a los mayores en las residencias?

El documento aclara que "durante las fechas navideñas se podrá ampliar el número de visitas a los centros garantizando que se cumplen las medidas de higiene y prevención y la distancia de seguridad". Además, expresa que "al reingreso de un residente en un centro socio-sanitario se realizará una prueba de diagnóstico de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención".

¿Puedo salir a tomar las uvas a la Puerta del Sol o a celebrar la Nochevieja?

El alcalde de Madrid ya ha pedido que se evite acudir a la Puerta del Sol, para evitar aglomeraciones. Además, habrá horarios reducidos, ya que continuará vigente el toque de queda. En cualquier caso, es cada comunidad autónoma quien decide el horario.

El Ejecutivo expresa en el borrador la idea de que los días 24 y 31 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena y Nochevieja, se amplíe ligeramente el horario del toque de queda, entre las 1.00 y las 6.00 de la madrugada. Pero Madrid, por ejemplo, propone toque de queda a la 1:30 o incluso a las 2:00 horas.

En este contexto, se recuerda en el plan "que el consumo de alcohol no está autorizado en la vía pública, ni el consumo de tabaco y asimilados cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros".

¿Habrá Cabalgata de Reyes?

El Gobierno recomienda no celebrar cabalgatas ni otras celebraciones multitudinarias en la calle. "Suponen situaciones de elevado riesgo de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y dificultad para mitigar los riesgos asociados", explica el borrador. Proponen en el borrador que sean cabalgatas estáticas par evitar aglomeraciones.

¿Puedo correr la San Silvestre?

El Ejecutivo no se opone a su celebración, pero pide que "no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores", como la limitación de aforos, las salidas escalonadas o repartir la participación en varios días. También se recomienda que se realice sin público y que se favorezca su emisión por televisión.

¿Podré ir a la misa del gallo?

Este año, el Gobierno recomienda no cantar en voz alta y mantener la distancia de seguridad. La música tendrá que ser pregrabada en las celebraciones.

Además, la celebración de la misa del gallo estará condicionada por los toques de queda. Según el borrador, los actos religiosos podrán celebrarse "siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna". En este caso, se podrá ofrecer como alternativa una retransmisión televisiva de la misma.

¿Puedo ir de compras y a mercadillos navideños?

El plan del Gobierno es dejar en manos de las comunidades autónomas las condiciones con las que pueda operar el pequeño comercio, las grandes superficies o los mercadillos navideños.

No obstante, se recomienda "organizar las compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales". Por tanto, insta a realizar las compras navideñas antes de las semanas de fiesta.

