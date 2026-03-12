El Gobierno avanza "medidas fiscales" para el campo y los transportes pero descarta una bonificación al combustible

¿Qué está pasando? El bloqueo del Estrecho de Ormuz se está dejando notar en el precio del combustible, con subidas diarias y con un barril de crudo por encima de los 100 euros.

La guerra en Oriente Medio está impactando los precios del combustible, evidenciado en el aumento constante del barril de petróleo debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial antes de los bombardeos en Irán. El Gobierno ha anticipado medidas fiscales para mitigar esta subida, enfocadas principalmente en sectores como el agrario, pesquero y de transportistas, aunque no se han especificado ayudas directas para ciudadanos. Yolanda Díaz y agentes sociales han discutido propuestas adicionales, mientras que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señala que la situación actual no es comparable a la crisis de precios de 2022.

La guerra en Oriente Medio se está dejando notar en los precios del combustible. Se está notando en cuánto cuesta llenar el depósito de los vehículos. En el aumento, en la subida día sí y día también, del barril de petróleo ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Ante la imposibilidad de cruzar un lugar por el que antes de los bombardeos en Irán pasaba el 20% del crudo mundial. Ante esta tesitura, el Gobierno ya ha anticipado una serie de medidas para paliar esta situación.

Para mitigar la subida del precio de los carburantes y de la energía en un paquete de propuestas destinadas, en primer lugar, al sector del campo, y al del camión. Al sector agrario, al de los pescadores y al de los transportistas.

Serán, como ha expresado Carlos Cuerpo, "medidas fiscales". Unas que el ministro de Economía no ha precisado en palabras en las que nada se ha dicho sobre medidas para los ciudadanos. Ha descartado, de momento, ayudas en cuanto a bonificación al combustible o al precio del gas.

Algo que choca por con quién ha sido la reunión. Porque en la misma estaban los agentes sociales y Yolanda Díaz. Porque la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha hablado de propuestas que van desde el alquiler a poner un tope en los precios.

Desde Sumar aprietan. Aprietan para, como ha dicho Urtasun, aprobar todo "el martes si se puede". Mientras, Cuerpo ha preferido la cautela ante esta posibilidad: "No puedo adelantar el día".

En ese sentido, Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica, ha rechazado que la situación actual se parezca a la que se vivió en 2022 con la invasión rusa a Ucrania. "La situación de precios que vivimos entonces era mucho mayor", ha expuesto en Al Rojo Vivo.

En aquel momento, con la aprobación del decreto anticrisis, el IPC rozaba el 10% pero el precio del diésel era similar al de ahora y el barril apenas costaba 20 dólares más.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.