Cruce de reproches entre Puente y Catalá por la polémica medida sobre los trenes durante las Fallas en Valencia: los viajeros piden soluciones

El tren de Cercanías no va a llegar a Valencia entre las 13:00 y las 15:00 horas durante este sábado, es decir, durante las mascletàs. Esta es una medida que solicitó el Ayuntamiento alegando un tema de seguridad.

Sin embargo, tras la polémica generada por esta medida, ahora ellos mismos la critican, lo que ha generado un cruce de reproches entre la alcaldesa valenciana María José Catalá y el ministro de Transportes Óscar Puente.

Tras la decisión adoptada, desde estaciones como la de Albal los viajeros tendrán que buscarse la vida para llegar al centro de Valencia a partir del sábado a las horas antes mencionadas. "Nos han dejado vendidos. Hay gente que necesita el tren para ir a trabajar", ha indicado uno de los pasajeros.

Una opinión que comparte otra ciudadana, destacando que "está demasiado lejos" para ir andando".

La medida ha sido adoptada por Renfe, pero fue el Ayuntamiento quien lo solicitó para evitar el colapso durante los días grandes de las Fallas. "Renfe no se vio en otra tesitura que aceptarlo. Lo contrario hubiese sido desatender la petición del Ayuntamiento fundamentada en razones de seguridad", ha destacado Puente.

Por su parte, ahora los populares cambian su postura y critican la gestión, poniendo como alternativa el uso de autobuses lanzadera. Una alternativa que descartan los propios viajeros.

Desde Compromís tampoco lo ven como solución y piden alternativas factibles. "Instamos a Catalá y a Puente a que dejen de pelearse por redes y busquen soluciones", ha destacado Joan Baldoví, portavoz del partido.

Unas declaraciones que han provocado un cruce en redes entre el ministro y él. Puente ha acusado a Baldoví de estar desorientado por compararle con los populares, mientras que el portavoz de Compromís le ha recordado que sin ellos no estarían gobernando.

