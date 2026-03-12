Las contradicciones de Trump sobre la guerra y la amenaza de Jamenei en su dudosa prueba de vida fomentan el miedo a una bomba sucia iraní en Occidente

Los detalles El FBI alertó de que Irán estaría planeando atacar con drones California. También se habría detectado que está activando a sus "células durmientes" en Occidente.

Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, ha lanzado un mensaje amenazante prometiendo venganza por los mártires, lo que ha generado temor de ataques en Occidente. Sin embargo, Donald Trump no parece tomarlo en serio. Jamenei no ha aparecido públicamente, y circulan rumores sobre su estado de salud, incluso que podría estar en coma. En medio de este conflicto, Trump se contradice al referirse a la guerra como una "excursión", mientras la realidad es que el conflicto ha causado numerosas muertes y desplazamientos. Además, se teme que Irán pueda abrir nuevos frentes de batalla y utilizar "bombas sucias" en Occidente.

No se le ha visto ni escuchado, pero el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha hecho una especie de 'prueba de vida' desde que se hizo con el poder para lanzar un claro mensaje: Teherán "vengará la sangre de los mártires". Unas palabras que, a pesar de que haya acrecentado el miedo a ataques en Occidente, Donald Trump no parece tomar en serio.

Elegido como líder supremo el pasado domingo, Mojtaba Jamenei todavía no ha hecho ninguna aparición pública y esta semana empezaron a circular rumores de que está herido tras los primeros ataques contra Irán en los que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei.

El 'Daily Mail' incluso ha publicado en exclusiva que estaría en coma y le faltaría una pierna. Al ser su 'prueba de vida' un comunicado sin imagen, que ha leído una presentadora, se ha acrecentado aún más las dudas sobre su estado de salud.

No es el único que genera incertidumbre en medio del conflicto. Trump continúa inmerso en sus contradicciones al respecto de la guerra, a la que ahora se refiere como una "excursión". Para él, es una guerra, una excursión y todo al mismo tiempo.

"Bueno, son ambas cosas. Es una excursión que nos mantendrá fuera de una guerra, y la guerra va a ser... quiero decir, para ellos es una guerra, para nosotros ha resultado ser más fácil de lo que pensábamos", ha declarado.

Pero por mucho que intente despistar o manipular lo que está pasando, la realidad es que es una guerra que se ha cobrado la vida de al menos siete soldados estadounidenses y miles de civiles en Irán y Líbano. Además, está forzando a millones de personas a abandonar sus hogares para poder sobrevivir. Según ACNUR, solo en Irán 3,2 millones de personas ya se han visto obligadas a desplazarse.

Los "otros frentes" de Irán

Además, la nueva amenaza de Mojtaba Jamenei ha aumentado la amenaza contra la población, ya que ha hablado de abrir "otros frentes" de batalla. El aviso ha activado las alertas en algunos países de Occidente como Alemania, que asegura que no hay alarma, pero sí prevención.

"Actualmente, no hay indicios que sugieran que debamos asumir una mayor amenaza a nivel nacional. Sin embargo, estamos reforzando las medidas de seguridad", ha explicado el canciller Friedrich Merz, que desde el inicio de la guerra ha reforzado la seguridad en instituciones israelíes, judías y estadounidenses del país.

Pese a que Trump insiste en su mensaje de que 'todo va bien' a Estados Unidos también ha llegado el miedo por un ataque dentro de su territorio. El FBI ha advertido que los iraníes estarían planeando atacar Californiay la costa oeste con drones. Según la información adelantada por 'ABC News', el régimen iraní los lanzaría desde algún buque no identificado del Pacífico contra objetivos no especificados.

El gobernador de California, Gavin Newsom, estaba informado de esta posibilidad y ha asegurado que no hay ninguna amenaza inminente. "Se trata de mantener una postura de preparación para los peores escenarios. Hemos estado evaluando esos posibles escenarios desde hace algún tiempo, en relación con lo que se ha señalado, no es una sorpresa", ha expresado.

A vueltas con las contradicciones, este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado que exista dicha amenaza, mientras que Trump ha confirmado que ya la están estudiando. "Sí, eso está siendo investigado, pero están pasando muchas cosas y todo lo que podemos hacer es afrontarlas a medida que ocurren", ha esgrimido el presidente estadounidense.

Asimismo, también se habría detectado que Irán está despertando a sus "células durmientes" en Occidente. Según Trump, su existencia se debe a que "mucha gente entró con Biden y su estúpida política de fronteras abiertas", pero ha sostenido que "sabemos dónde están la mayoría de ellos".

El peor ataque posible

Aunque las pistas apuntan a los drones, el peor de los escenarios que se podría valorar es que grupos terroristas vinculados a Irán pongan una "bomba sucia". No se trata de una bomba atómica, pero sí es un arma peligrosa para la salud de quien esté cerca en el momento de la explosión.

De hecho, la clave de este tipo de explosivos no son tanto los destrozos que provoque al detonarse, sino los efectos que produce el material radioactivo que desprende. La nube de polvo generada por la detonación podría contener partículas dañinas para las células y matarlas o hacer mutar el ADN, con un riesgo elevado de cáncer.

"En un acto de desesperación, Irán le puede llegar a proporcionar material radiactivo a uno de los grupos que apoya. Estamos hablando de contaminar el centro de una ciudad y que durante meses no se pueda vivir en él", ha explicado el general Ballesteros este jueves en Al Rojo Vivo.

Generalmente, esta clase de bombas solo se han usado como amenaza por parte de grupos terroristas, pero ahora algunos expertos vaticinan que podrían ser empleadas por las organizaciones cercanas a Irán. El objetivo serían las ciudades estadounidenses y, de llevarse a cabo, los efectos en el lugar del atentado podrían durar meses.

