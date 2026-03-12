Se cumplen 40 años del 'sí' de España a la permanencia en la OTAN con la que Felipe González no siempre estuvo de acuerdo

El contexto Felipe González cambió de postura al llegar a la Moncloa. Pasó de defender el "no a la OTAN" a pidir el "sí" a un referéndum que incluía condiciones como evitar la plena integración militar. Y mientras, en la calle se repetían las manifestaciones por el "no".

Hace 40 años, introduciendo sus papeletas en las urnas, los españoles legitimaron la permanencia de España en la OTAN con más de un 56% de los votos. Como dijo Felipe González, ese día se produjo "un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado".

La papeleta de González por aquel entonces fue pasar de un "no a la OTAN", lo que defendía antes de gobernar al "sí". Porque hubo un momento en el que aseguraba: "No queremos estar en la OTAN", pero luego transitó hasta acabar pidiendo a los españoles "el voto consciente por el sí".

Ya, siendo Felipe González el presidente del Gobierno, las cosas cambiaron. "El interés de España, lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica", decía.

Es más, impulsó una intensa campaña mediática con anuncios en televisión que nos recordaban que "expresar nuestra opinión es un privilegio". Todo para animar a los ciudadanos españoles a acudir a las urnas en el referéndum.

González pidió el sí a un referéndum que incluía condiciones como evitar la plena integración militar. Mientras tanto, en la calle, se repetían las manifestaciones por el "no" y en la televisión se llegaron a censurar actuaciones en las que se criticaba al presidente González.

Hasta los presentadores más conocidos se posicionaban, como José María García. Una permanencia en la OTAN que parecía ligada a la integración plena en la Unión Europea.

