Altercados, tensiones e intentos de llegar a Moncloa en la marcha de la ultraderecha contra el Gobierno: hay tres detenidos y siete policías heridos

Los detalles La marcha había comenzado de forma pacífica, pero la tensión ha ido en aumento y la Policía ha llegado a lanzar botes de humo. Todo el perímetro del Palacio de la Moncloa y de Ciudad Universitaria ha tenido que ser acordonado.

La ultraderecha se ha manifestado en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez, resultando en altercados y la detención de tres personas, con siete policías heridos. La Policía Nacional lanzó botes de humo para dispersar a los manifestantes que intentaron avanzar hacia el Palacio de la Moncloa, desafiando el cordón policial. Los manifestantes incluso levantaron barricadas, y se cortó la carretera A-6. Aunque el PP prometió una amplia representación en la 'Marcha por la dignidad', solo asistió Alicia García. Vox, liderado por Santiago Abascal, tuvo un papel destacado, pidiendo prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero.

La ultraderecha ha marchado este sábado en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez en una manifestación que ha terminado con algunos altercados. Según datos de Delegación de Gobierno, tres personas han sido detenidas y siete policías han resultado heridos durante la protesta, en la que la Policía Nacional ha llegado a lanzar botes de humo para despejar a los asistentes.

Los altercados se han producido en los últimos compases de la marcha, cuando un grupo de manifestantes ha querido seguir con la protesta hacia el Palacio de la Moncloa. Así, han desafiado al cordón policial que les impedía el paso, increpando a los agentes, que han tenido que disolverles y proceder a la detención de tres personas.

Los asistentes a la protestas incluso han llegado a crear barricadas en el medio de la calle ante una posible carga de las autoridades. "La Policía está para defendernos a nosotros, no para defender a un maricón", se ha llegado a escuchar. Finalmente, el perímetro del Palacio de la Moncloa y de Ciudad Universitaria ha sido acordonado y se ha llegado incluso a cortar la carretera A-6 desde Moncloa

Antes, pese a que el PP prometió llevar una amplia representación a la llamada 'Marcha por la dignidad', lo cierto es que han sido casi inexistentes las caras 'populares', solo su portavoz en el Senado, Alicia García, no así la de personajes como Víctor de aldam y Daniel Esteve, líder de Desokupa, que ha cargado y agredido a un reportero de laSexta.

Por su parte, Vox sí ha contado con el protagonismo absoluto de la marcha. Su líder, Santiago Abascal, ha pedido directamente la prisión provisional para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros por el rescate del Gobierno aprobado en marzo de 2021.

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