Francia prohíbe "con efecto inmediato" la entrada al país de Ben Gvir por sus "reprobables acciones" contra los activistas de la Flotilla

¿Qué ha dicho? El ministro de exteriores francés ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones contra el ministro ultranacionalista israelí. "Son actos indignantes que incitan al odio y a la violencia contra los palestinos", ha añadido.

Francia ha prohibido la entrada al país al ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, tras el maltrato a integrantes de la Flotilla humanitaria con destino a Gaza, interceptada en aguas internacionales. Jean Noel Barrot, ministro de Exteriores de Francia, anunció la medida y denunció las acciones del ultranacionalista contra ciudadanos franceses y europeos a bordo de la Flotilla Global Sumud. Aunque Francia desaprueba la iniciativa de la Flotilla, considera intolerable el maltrato a sus ciudadanos. Barrot ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones contra Ben Gvir, sumándose a otros ministros de Exteriores. Los activistas catalanes de la Flotilla han denunciado agresiones por parte de Israel.

Francia ha anunciado la prohibición "con efecto inmediato" de entrada al país a Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad de Israel, por maltratar a los integrantes de la última Flotilla humanitaria con destino Gaza que los israelíes interceptaron en aguas internacionales.

"Con efecto inmediato, Itamar Ben Gvir tiene prohibida la entrada a territorio francés", ha expuesto Jean Noel Barrot, ministro de Exteriores de Francia, en un comunicado en redes sociales. En él, denuncia "las reprobables acciones" del ultranacionalista" contra ciudadanos franceses y europeos que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud.

Si bien Francia "desaprueba la iniciativa de la Flotilla", al considerar que es un esfuerzo para romper el bloqueo de Israel sobre Gaza "que no produce resultados útiles y sobrecargan los servicios diplomáticos y consulares", el ministro considera "intolerable" que ciudadanos franceses sean amenazados, intimidades o maltratados de esta manera, en especial por un funcionario público.

"Estas acciones se suman a una larga lista de declaraciones y actos indignantes que incitan al odio y la violencia contra los palestinos", ha añadido.

Además, ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones a uno de los elementos más extremistas que el Gobierno de Israel, al igual que han hecho otros ministros de Exteriores como el italiano Antonio Tajani.

En ese sentido, los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla que han aterrizado en Barcelona, han acusado a Israel de agresiones y de "malos tratos" tanto a nivel físico como psicológico.

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