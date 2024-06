La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha asegurado que, independientemente de cómo termine la negociación para la investidura del socialista Salvador Illa, Esquerra respetará sus acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez si se va cumpliendo lo firmado: "Somos gente de palabra".

En una entrevista con EFE, Sans ha desligado el incierto panorama político en Cataluña (en el que el PSC busca convencer a ERC para que preste sus veinte votos en el Parlament para investir a Illa) del cumplimiento de los compromisos de los republicanos con el Gobierno del PSOE y Sumar.

"Nosotros con el PSOE tenemos un acuerdo de investidura y somos gente de palabra. Por lo tanto, si el PSOE cumple con lo acordado en el acuerdo de investidura en el Estado, no hay por qué romper nada", ha subrayado. Sans ha dejado claro que, fracasen o no las negociaciones para la investidura de Illa, esto no debe afectar a la gobernabilidad en el conjunto del Estado, siempre y cuando los socialistas vayan cumpliendo lo que estipula el pacto para la investidura de Sánchez.

Ese pacto preveía la aprobación de una ley de amnistía, que ya ha entrado en vigor, pero también incluía otros compromisos, como una mesa de negociación PSOE-ERC, con un mecanismo de verificación, para abordar cuestiones como la financiación o la "resolución del conflicto político" catalán, para la que los republicanos piden un referéndum de autodeterminación que los socialistas rechazan.

Sans ha destacado que una cosa es el pacto que selló ERC con el PSOE el pasado otoño para investir a Sánchez como presidente del Gobierno y otra el "posible acuerdo de investidura" de Illa, que llegado el caso deberá avalar la militancia de ERC en una consulta interna: "Son dos negociaciones distintas", ha insistido. Si Sánchez "cumple los acuerdos" ya firmados, ERC no tendrá inconveniente en "respetarlos": "Si no confiamos en la palabra dada, ¿en qué queda la política? ¿Qué sentido tiene todo, si en el momento que te parezca lo puedes hacer saltar todo por los aires? Nosotros creemos en la política responsable, y así lo ejercemos. Creemos en la palabra dada", ha razonado.

El "cansancio" de la ciudadanía Los siete votos de ERC (igual que los siete de Junts) en el Congreso de los Diputados son decisivos para garantizar la estabilidad del Gobierno. Sans no ha querido valorar si, en caso de que Illa sea investido presidente catalán con el apoyo de ERC, Junts retirará el apoyo a Sánchez en el Congreso, pero sí ha planteado una reflexión.

"Hemos de hacer política por la gente, por lo que es mejor para los intereses de la gente. En el contexto actual, hay un cansancio por parte de la ciudadanía, que en muchos casos hace que se quede en casa, sin ganas de ir a votar y con la sensación de que todos son iguales. Esto no favorece a nadie", ha alertado.

Por ello, "todas las decisiones en política hay que tomarlas con un objetivo: qué es lo que puede ser mejor para la ciudadanía", y a su juicio "ahora mismo la ciudadanía nos está diciendo que quiere cierta estabilidad en su día a día y en sus necesidades". "En este contexto actual, es importantísimo respetar la palabra dada. En ERC somos una gente bastante fiable. Hacemos lo que decimos en campaña y respetamos los acuerdos, y eso es bastante necesario en el momento actual", ha remachado.