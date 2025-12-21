Un enorme cráter y un coche que se elevó 20 metros por el aire: así se fraguó el atentado terrorista contra Carrero Blanco

¿Qué pasó? ETA se conocía cada paso del presidente del Gobierno de España y colocó 75 kilos de explosivos bajo el asfalto en la calle Claudio Coello. Nadie detectó nada.

El 20 de diciembre de 1973, en Madrid, se produjo un atentado terrorista que cambió la historia de España: el asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura de Francisco Franco. Este fue el primer atentado de ETA en la capital, dirigido contra un dirigente nombrado apenas seis meses antes. Los terroristas estudiaron minuciosamente los movimientos de Carrero Blanco, detonando explosivos al paso de su coche tras la misa en la iglesia de Francisco de Borja. La explosión elevó el vehículo más de 20 metros, causando la muerte de Carrero Blanco, su escolta y su chófer. El atentado, cerca de la embajada de EE.UU., dejó un enorme cráter y marcó un antes y un después en la historia de ETA, mientras que los responsables nunca fueron juzgados debido a la ley de amnistía de 1977.

Fue un 20 de diciembre de 1973. En Madrid. EN la calle Claudio Coello. Allí, en dicha fecha, se produjo el atentado terrorista que cambió la historia de España. Se produjo el asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno del país en la época de la dictadura de Francisco Franco.

Fue el primer atentado de ETA en la capital, en pleno corazón del régimen y contra un dirigente nombrado hacía apenas seis meses. El ataque fue estudiado con total precisión, con los terroristas analizando al dedillo los movimientos de Carrero Blanco.

Se lo conocían todo. Sabían que cada mañana salía de su casa en la calle Hermanos Bécquer para dirigirse a la iglesia de Francisco de Borja. Tras la misa, Carrero Blanco volvía a casa por la calle Claudio Coello. Fue ahí cuando hicieron detonar los explosivos.

"El automóvil voló por los aires, chocó con la cornisa superior de la residencia de los Jesuitas y cayó dentro de un patio quedando completamente destrozado", dijeron las noticias sobre el suceso.

El vehículo, en el que viajaban Carrero Blanco, su escolta y su chófer, se elevó más de 20 metros. Los tres ocupantes murieron en la explosión, que dejó un enorme cráter en la calzada de unos ocho metros de diámetro y cuatro de fondo. Los edificios colindantes, gravemente dañados.

El atentado se produjo a escasos metros de la embajada de EEUU. Allí, en un semisótano, los terroristas excavaron un túnel que cruzaba la calle y colocaron un total de 75 kilos de explosivos bajo la calzada. Nadie detectó nada.

Carrero Blanco fue el quinto presidente español asesinado en un siglo, en un atentado que marcó un antes y un después en ETA con la violencia imponiéndose.

Para los autores del triple asesinato todo quedó en nada. No fueron ni siquiera juzgados, al aplicarse la ley de amnistía de 1977.

