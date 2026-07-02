Encañonado con una pistola, atado de manos y pies y encerrado: nuevo robo con violencia en Madrid para llevarse 20 móviles y 1.700 euros

Los detalles La víctima es un hombre de Bangladesh que lleva apenas dos años en Madrid. Nos ha contado asustado que desde enero ya ha sufrido cinco robos. Además, dice estar muy preocupado porque la Policía no ha atrapado todavía a este violento ladón.

Un trabajador en Madrid sufrió un violento atraco cuando un ladrón le encañonó con una pistola, lo ató de pies y manos y lo encerró en el baño de su tienda para robarle 20 móviles y 1.700 euros. El atracador, aún libre, se hizo pasar por cliente antes de sacar el arma. A pesar de que el dependiente intentó liberarse, fue reducido nuevamente. La víctima, un hombre de Bangladesh con solo dos años en Madrid, ha sufrido cinco robos desde enero y está preocupado porque la Policía aún no ha capturado al ladrón. El incidente duró más de 15 minutos.

Le encañonó con una pistola, le ató de pies y manos y le encerró en el baño. Todo para robarle 20 móviles y 1.700 euros. A este trabajador aún no se le ha pasado el miedo. Sigue bloqueado después de haber sufrido un atraco que podría ser parte de una película de acción. Sobre todo, porque el ladrón está aún libre.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver cómo el atracador observa las vitrinas del local de Madrid, se hace el despistado y, cuando se da la vuelta, de repente saca de su mochila una pistola. Directamente, encañona al dependiente de la tienda. Acto seguido, se lo lleva a la parte trasera de la tienda y lo deja encerrado en el baño, no sin antes atarle de pies y manos.

"Entra y me pone aquí la pistola", ha explicado el trabajador a laSexta. Nos lo cuenta mientras se señala el costado y, después, nos enseña el baño en el que le encerraron. "Me ató con bridas".

Mientras estaba maniatado, llegaron unas clientas. Como no recibieron respuesta, se marcharon, sin saber que hay un hombre retenido a punta de pistola. "Me retuvo en el cuarto de baño con una pistola apuntándome a la tripa", explica.

Encañonado con una pistola, atado de manos y pies y encerrado: nuevo robo con violencia en Madrid para llevarse 20 móviles y 1.700 euros

Confiado, ya sí, en el vídeo se puede ver al atracador robando un total de 20 móviles y 1.700 euros en efectivo. En un momento, el dependiente consigue liberarse, trata de huir, pero vuelve a toparse con el ladrón. Lo reduce con violencia, lo vuelve a maniatar y lo lleva de vuelta al baño. "Tengo mucho miedo y susto, es la primera vez que veía una pistola", cuenta a laSexta.

La víctima es un hombre de Bangladesh que lleva apenas dos años en Madrid. Nos ha contado asustado que desde enero ya ha sufrido cinco robos. Además, dice estar muy preocupado porque la Policía no ha atrapado todavía a este violento ladón.

Ocurrió el martes, cerca de las 16:00 horas de la tarde. La agonía se prolongó durante más de 15 minutos. Cuando por fin se fue el atracador, cogió unas tijeras, cortó las bridas y pudo pedir ayuda.

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