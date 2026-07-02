Ahora

15 minutos agónicos

Encañonado con una pistola, atado de manos y pies y encerrado: nuevo robo con violencia en Madrid para llevarse 20 móviles y 1.700 euros

Los detalles La víctima es un hombre de Bangladesh que lleva apenas dos años en Madrid. Nos ha contado asustado que desde enero ya ha sufrido cinco robos. Además, dice estar muy preocupado porque la Policía no ha atrapado todavía a este violento ladón.

Encañonado con una pistola, atado de manos y pies y encerrado: nuevo robo con violencia en Madrid para llevarse 20 móviles y 1.700 euros
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Le encañonó con una pistola, le ató de pies y manos y le encerró en el baño. Todo para robarle 20 móviles y 1.700 euros. A este trabajador aún no se le ha pasado el miedo. Sigue bloqueado después de haber sufrido un atraco que podría ser parte de una película de acción. Sobre todo, porque el ladrón está aún libre.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver cómo el atracador observa las vitrinas del local de Madrid, se hace el despistado y, cuando se da la vuelta, de repente saca de su mochila una pistola. Directamente, encañona al dependiente de la tienda. Acto seguido, se lo lleva a la parte trasera de la tienda y lo deja encerrado en el baño, no sin antes atarle de pies y manos.

"Entra y me pone aquí la pistola", ha explicado el trabajador a laSexta. Nos lo cuenta mientras se señala el costado y, después, nos enseña el baño en el que le encerraron. "Me ató con bridas".

Mientras estaba maniatado, llegaron unas clientas. Como no recibieron respuesta, se marcharon, sin saber que hay un hombre retenido a punta de pistola. "Me retuvo en el cuarto de baño con una pistola apuntándome a la tripa", explica.

La víctima es un hombre de Bangladesh que lleva apenas dos años en Madrid. Nos ha contado asustado que desde enero ya ha sufrido cinco robos. Además, dice estar muy preocupado porque la Policía no ha atrapado todavía a este violento ladón.
Encañonado con una pistola, atado de manos y pies y encerrado: nuevo robo con violencia en Madrid para llevarse 20 móviles y 1.700 euros

Confiado, ya sí, en el vídeo se puede ver al atracador robando un total de 20 móviles y 1.700 euros en efectivo. En un momento, el dependiente consigue liberarse, trata de huir, pero vuelve a toparse con el ladrón. Lo reduce con violencia, lo vuelve a maniatar y lo lleva de vuelta al baño. "Tengo mucho miedo y susto, es la primera vez que veía una pistola", cuenta a laSexta.

La víctima es un hombre de Bangladesh que lleva apenas dos años en Madrid. Nos ha contado asustado que desde enero ya ha sufrido cinco robos. Además, dice estar muy preocupado porque la Policía no ha atrapado todavía a este violento ladón.

Ocurrió el martes, cerca de las 16:00 horas de la tarde. La agonía se prolongó durante más de 15 minutos. Cuando por fin se fue el atracador, cogió unas tijeras, cortó las bridas y pudo pedir ayuda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox y es investido presidente andaluz tras alcanzar un acuerdo in extremis
  2. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
  3. Sin rastro de Vito Quiles: el agitador ultra sigue en busca y captura por no presentarse a dos citaciones judiciales ni al acto de conciliación previo a la querella
  4. Feijóo lo mezcla todo y los datos le desmienten: no, la población en España no aumentará ocho millones con la 'ley de nietos' y la regularización
  5. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  6. Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)