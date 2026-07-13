El calor no perdona: la semana arranca con siete comunidades en aviso por las altas temperaturas

Los detalles La Agencia Meteorológica catalana ha declarado la ola de calor en Cataluña, que tendrá alerta naranja, también Baleares.

El calor no piensa dar tregua. Tras unos días infernales de altas temperaturas la segunda ola del verano queda atrás dando sus últimos coletazos. Con el inicio de la semana, los termómetros siguen al alza, sobre todo en la zona del Mediterráneo.

Así, siete comunidades estarán este lunes en alerta mientras la Agencia Meteorológica catalana ha declarado ola de calor en Cataluña. Allí el aviso será de nivel naranja, también en Baleares.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Pese a ello, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular.

Para el martes, las lluvias (débiles) estarán en las montañas del este, aunque se esperan tormentas en Asturias y algo menos en Galicia.

El Mediterráneo arde

En cambio, el Mediterráneo vivirá una situación completamente diferente enfrentándose al calor extremo. Si ya el lunes bajarán las temperaturas en el norte, en el sur y este de la península sí subirán de manera generalizada. Ya el martes, el calor será extremo en el noreste y Mediterráneo con más de 10ºC por encima de lo habitual en Navarra, La Rioja o Cataluña.

Para el miércoles, se esperan temperaturas extremas en Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Cataluña y Baleares. Es decir, más de 40 grados en provincias del este y sureste.

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