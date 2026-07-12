La prensa francesa carga contra Rajoy por su comentario de una selección hecha "sin franceses": "Arrebato racista"

Los detalles Medios especializados en deporte y periódicos tanto progresistas como conservadores han coincidido en calificar de racistas las palabras del expresidente del Gobierno.

Mariano Rajoy ha causado indignación en Francia por afirmar en 'El Debate' que la selección francesa de fútbol juega el Mundial "sin franceses". Esta declaración ha sido criticada tanto en España, por figuras como Pedro Sánchez, como en Francia, donde varios ministros han expresado su rechazo. Los medios franceses también han reaccionado, calificando las palabras de Rajoy como racistas. 'L'Equipe' describió el comentario como un "arrebato racista", mientras que 'Le Monde' lo consideró "declaraciones racistas". Incluso medios conservadores como 'Le Figaro' han condenado las palabras, abogando por un deporte centrado en el talento.

Mariano Rajoy ha generado una total indignación en Francia por su crónica en 'El Debate' donde aseguró que la selección francesa de fútbol está disputando este Mundial "sin franceses". Tanto aquí en España, en palabras de Pedro Sánchez, como varios ministros galos han cargado contra el ministro.

Ahora bien, las críticas a las palabras del expresidente del Gobierno también se han extendido a los medios franceses, que coinciden en hablar de "racismo" a la hora de valorar lo comentado por Rajoy.

El principal diario deportivo francés, 'L'Equipe', ha calificado de "arrebato racista" el comentario de Rajoy. Por su parte, el diario 'Le Monde', considerado un periódico de corte progresista, habla directamente de "declaraciones racistas".

Pero también otros medios generalistas, como 'Le Figaro', con una línea editorial mas conservadora, lo considera inaceptable y piden que el deporte sea un espacio donde se juzga el talento y ningún otro criterio.

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