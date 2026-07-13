La Junta sigue defendiendo su "decisión técnica" de no usar el ES-Alert en el incendio de Los Gallardos: "Quien conoce cómo funciona sabe que no se podía utilizar"

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos

Los detalles El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, asegura que la evolución del incendio es favorable y que se sigue avanzando hacia su control.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y vicepresidente primero del Gobierno andaluz, defiende que la decisión de no enviar el mensaje ES-Alert durante el incendio en Los Gallardos, Almería, fue técnica y no política. Sanz explicó que se emitieron avisos de evacuación específicos para cada zona debido a las rutas de salida diferentes. Argumentó que el sistema ES-Alert no permite enviar múltiples mensajes distintos de manera simultánea, lo que podría haber causado confusión. En laSexta Xplica, Sanz reiteró que las decisiones deben ser tomadas por expertos y técnicos, subrayando las limitaciones del ES-Alert para situaciones complejas.

Antonio Sanz insiste en que no enviar el mensaje ES-Alert a la población afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería) fue una decisión técnica y no política. "Quien conoce cómo funciona sabe que no se podía utilizar", ha asegurado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno andaluz, ha respondido Sanz a las críticas por este uso.

Sanz ha recordado que se emitieron avisos de evacuación adaptados a cada zona, ya que las rutas de salida eran diferentes según el lugar. Asimismo, señala que no era posible enviar múltiples mensajes distintos de manera simultánea a todas las viviendas dispersas en una enorme masa forestal.

En términos similares se manifestó en laSexta Xplica, cuando contestó a las críticas de Óscar Puente, que aseguró en su cuenta de X que "en el siglo XXI el puerta a puerta se hace con mensajes en el móvil". "El ministro de Presidencia ha dejado muy claro que no hay reproche ni hay que discutir las decisiones que toman los expertos y los técnicos", aseguró en laSexta.

El consejero de la Junta destacó que "el ES-Alert tiene cosas buenas, pero tiene algunos déficits para, sobre todo, para pequeñas poblaciones, sobre todo en este caso, donde había que tomar decisiones para casas muy individuales". "Y la decisión o era de confinamiento, o era de evacuación, o de confinamiento en una salida u otra, dependiendo de dónde se encontraba la casa, y ES-Alert no permite disgregar toda esa información", explicó.

Según Sanz, con el envío hubieran "generado tal confusión que el que se tenía que confinar hubiera recibido un mensaje de evacuación y posiblemente el de evacuación hubiera recibido que se confinara porque el sistema se mueve por las antenas de telefonía y los caracteres que caben en el mensaje están tan limitados que si manda varios mensajes diferentes le llega a los mismos distintas instrucciones", ha apuntado.

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