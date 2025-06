Koldo habría chantajeado a Santos Cerdán y al PSOE con material que no ha salido a la luz

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, ha estado en el Objetivo de Ana Pastor con motivo del especial por el informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del PSOE, como el presunto gestor de las supuestas mordidas y adjudicaciones en el marco del caso Koldo.

"Recordemos un episodio, los Whatsapps de Sánchez con Ábalos. Hablé con algunas personas y había un runrún de que iban a salir cosas. Había un chantaje de Koldo al PSOE, más concretamente a Cerdán. Le pedía que le pagara a los abogados tanto de él como del hermano, y también a Patricia. Y que colocara a alguien en Correos. Les da un plazo y si no aparecería un material", cuenta.

Algo que, como afirma, Cerdán "rechazó": "No hubo acuerdo ni pacto. Cuando El Mundo sale con esos mensajes interpreto que esa era la amenaza. Llamé a Ábalos y me confirma que todo eso era cierto, pero me dice que ese no es el material".

Es entonces cuando interviene Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, quien añade que hay un momento en el que Koldo "se impacienta": "Da un par de semanas al PSOE y pone una serie de exigencias en la mesa, como que aparten de la causa a su hermano y que se garantice la pervivencia económica de su mujer y de su hija".

"Esas exigencias no se cumplen por parte del PSOE, e interviene Leire Díez. Koldo además interpuso unas denuncias por el registro de su casa. Ha sostenido que se le prometió desde el PSOE que si ponía esas denuncias se las iba a dar curso. Todo eso forma parte de la negociación", cuenta Urreiztieta.

De momento, el informe de la UCO ha provocado la dimisión, o el cese, de Santos Cerdán. Además, Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa para pedir "perdón" a la ciudadanía y para reiterar que no habrá elecciones hasta 2027.

Algo que ha tenido respuesta en Feijóo. El líder de la oposición ha pedido "elecciones inmediatas" y ha afirmado además que el caso Koldo es ya "el caso Sánchez".

