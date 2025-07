'Rubiales' se pone unos calzoncillos morados para demostrar que es un aliado: "El feminismo lo llevo dentro, literalmente"

'Luis Rubiales', gracias a la imitación de Raúl Pérez, visitaba El Intermedio después de haber declarado frente al juez por los hechos sucedidos durante la final del Mundial de Fútbol Femenino. El 'expresidente de la Federación de Fútbol' aprovechaba su presencia en el programa para hacer un alegato pero, en su caso, desde "el piquito de la mesa".

"Quiero dirigirme a vosotras, chicas, porque más allá del beso a Jenni, a mí lo que más me duele es que penséis que soy un machista", comenzaba. 'Rubiales' se defendía afirmando que es su "mayor aliado". "Es cierto quelas mujeres habéis estado mucho tiempo ninguneadas, se os ha dado la espalda en la sociedad y en el fútbol pero, hasta que llegué yo", afirmaba.

'Rubiales' indicaba que él había creado la liga femenina aunque se lamentaba de no haber creado los uniformes. "Les habría puesto falda que empodera más", explicaba. Añadía que gracias a su gestión hay "baños para mujeres en los campos de Arabia Saudí... Y sin agujerito para espiar".

El 'expresidente de la RFEF' pedía "dejar a un lado los prejuicios" hacía él "por un besito tonto". "Si yo le doy uno de verdad, con pasión, no me denuncia... me rompe el traje allí mismo y me hace uno nuevo de saliva", afirmaba.

"El feminismo lo llevo dentro, literalmente", indicaba, y se bajaba los pantalones para mostrar sus calzoncillos morados "para apoyar al movimiento y porque soy un aliado". "Aunque para aliado el que tengo aquí colgado", añadía.

Sandra Sabatés se acercaba, entonces, hasta él para pedirle "su pico". "Sabía que tu boca decía que no pero tus ojos que sí...", respondía 'Rubiales'. "Que no", indicaba Sandra, "hablo del pico de la mesa, que nosotros aquí no decimos estupideces". Sabatés, además, pedía desinfectar la zona.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.