La viceprimera secretaria del PSC y portavoz de los socialistas en el Parlament, Eva Granados, ha afirmado este sábado que desde la formación están "estudiando" si recurren el decreto del Govern que pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero al 30 de mayo.

En una entrevista de 'Rac1', ha preferido no pronunciarse acerca de esa posibilidad aún, alegando que tienen que "leerse bien el decreto porque a veces con tres palabras se pueden decir muchas cosas". Sin embargo, si que se ha mostrado contraria a aplazar las elecciones hasta el mes de mayo.

"Lo que no podemos normalizar es que haya elecciones y que el Govern decida desconvocarlas, y que haga un decreto que diga que ya las convocaremos cuando nos vaya bien", ha denunciado Granados, que ha añadido: "Podríamos decidir suspender la democracia hasta que desaparezca la pandemia, porque en el momento en que entramos en pandemia cualquier movimiento y desplazamiento social tiene un riesgo".

Además, ha afeado al Govern justificar que el motivo del aplazamiento se basa en criterios epidemiológicos y sanitarios cuando es "evidente que no es así". Según ella, el PSC no ha adoptado ninguna táctica política, partidista o electoral porque los comicios ya estaban convocados: "Nosotros no hemos movido nada".

Una posición que no ha gustado nada en el gobierno catalán, tal y como lo ha manifestado Bernat Solé, consejero de Exteriores catalán, también en declaraciones a 'Rac1': "No puede ser que un ministro de Sanidad diga por la mañana que los datos epidemiológicos son muy graves y por la tarde, cuando es candidato del PSC, esté de acuerdo en mantener las elecciones".

En la misma línea se ha expresado la candidata de ERC por Girona, la consellera Teresa Jordà, que considera que la postura del PSC en el debate sobre el aplazamiento de los comicios explica "sus prioridades". "Que el partido del ministro de Sanidad -en referencia a Salvador Illa- no se haya sumado al consenso de la mesa de partidos explica cuáles son sus prioridades", ha manifestado Jordà.