Enfado del presidente del Senado: traslada al Gobierno su disconformidad por la negativa a comparecer por la crisis en Ceuta

Los detalles Pedro Rollán asegura que la decisión "menoscaba la capacidad de la Cámara Alta" e insta al Ejecutivo a "reconsiderar su posición" y a facilitar la presencia de Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares ante las comisiones y el Pleno.

El Senado ha expresado su descontento ante la negativa del Gobierno a permitir que los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares comparezcan para explicar la crisis migratoria en Ceuta. En una carta a Rafael Simancas, Pedro Rollán, presidente del Senado, enfatiza que el control al Gobierno es una función esencial de las Cortes Generales. Rollán subraya que la comparecencia de los ministros es vital para la transparencia y el funcionamiento parlamentario. Insta al Gobierno a reconsiderar su postura y facilitar la presencia de los ministros ante el Senado, destacando la importancia del respeto institucional.

El Senado no acepta que los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares no comparezcan en la Cámara Alta para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta.

En una carta dirigida al Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, Pedro Rollán expresa la disconformidad de la Presidencia ante la negativa del Gobierno a atender las solicitudes de comparecencia formuladas por los grupos parlamentarios en el Senado.

En el escrito, el presidente del Senado recuerda que "el control al Gobierno constituye una función esencial atribuida constitucionalmente a las Cortes Generales". Además, subraya que la comparecencia de los miembros del Ejecutivo ante la Cámara de Representación Territorial "es un instrumento fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto funcionamiento del sistema parlamentario".

Rollán manifiesta así en la carta que esta negativa a comparecer "menoscaba la capacidad del Senado para ejercer sus competencias de impulso y control de la acción del Gobierno" y reitera el compromiso de la Presidencia con la defensa de las prerrogativas de la Cámara y con el respeto al principio de lealtad institucional entre poderes del Estado, en el marco de la Constitución y del Reglamento de la Cámara.

En la misiva, insta al Gobierno a "reconsiderar su posición" y a facilitar la presencia de sus responsables ante las comisiones y el Pleno y recuerda que la comparecencia de los ministros es obligatoria.

El Partido Popular citaba este viernes a los cuatro ministros para los días 12, 13 y 17 de agosto después de que se confirmaran que los ministros de Defensa, Justicia, Interior y Asuntos Exteriores respectivamente comparecerían a petición propia en el Congreso para dar cuenta de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado día 30 de julio.

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