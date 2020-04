El Ministerio de Educación ha acordado este miércoles que el curso no se extienda más allá del mes de junio y ha planteado que las Administraciones educativas organicen o apoyen la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival, "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas", según informan a laSexta.

Unas actividades que, según fuentes de Educación, podrán estar promovidas por otras administraciones u organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes.

La ministra Isabel Celaá ha mantenido por videoconferencia la Conferencia Sectorial con los responsables educativos de las comunidades autónomas para definir cómo poner fin al curso escolar tras el cierre de las aulas por el coronavirus.

Las primeras valoraciones de la propuesta no han tardado en llegar, desde Castilla-La Mancha se muestran partidarios de llevar a cabo unos programas de refuerzo pero en septiembre en lugar de en julio: "Consideramos que el inicio del próximo curso es un escenario óptimo para compensar aquello que la modalidad no presencial no haya podido cubrir, un programa de refuerzo y mejora del éxito educativo que arranque en el mes de septiembre, con especial incidencia en cursos finales de etapa, pero con la flexibilidad necesaria para que cada centro pueda utilizar los recursos personales con el alumnado que lo precise".

Evaluación global

Además, se ha acordado que se hará unay se hará a partir de una normativa estatal específica que elaborará el Ministerio para la evaluación final del actual curso escolar.

En la reunión se ha consensuado que el objetivo prioritario es que el alumnado no pierda el curso, por eso la evaluación final considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso escolar, y se fijará especialmente en el grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles adquiridas durante todos los meses escolares.