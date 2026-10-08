Dolor e indignación por la muerte de Maricarmen, símbolo de las protestas por la vivienda, en la acampada de Sol: "No vamos a parar, vamos a seguir"

El contexto Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa de Madrid, falleció este miércoles después de dos semanas ingresada en el hospital. Su caso ha provocado una ola de indignación en toda España.

Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció tras ser desalojada de su hogar, desatando una ola de protestas en España. Su muerte, comunicada por el Sindicato de Inquilinas, ha generado conmoción en la Puerta del Sol, donde acampados han expresado su dolor e indignación. Los manifestantes han levantado altares en su homenaje y coreado consignas como "No son muertes, son asesinatos". Carlos Ochoa, del Sindicato de Estudiantes, afirmó que las protestas continuarán como homenaje a Maricarmen. La manifestación frente al Congreso y el regreso a la Puerta del Sol se desarrollaron pacíficamente, manteniendo la acampada en su duodécima noche.

Pasadas las 20:00 horas de este jueves, el Sindicato de Inquilinas comunicaba la trágica noticia de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató protestas en toda España y acampadas por la vivienda como la de la Puerta del Sol. Tras dos semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Maricarmen falleció tras sufrir "un proceso torturante", según denuncian desde el Sindicato.

La noticia ha supuesto un auténtico shock en la Puerta del Sol. Los acampados se han movilizado durante la noche, en un ambiente en el que se han mezclado el dolor, la rabia o la indignación por una situación que, para el Sindicato de Inquilinas, era "absolutamente evitable". Los manifestantes han levantado altares en homenaje a Maricarmen en la puerta de la Real Sede de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, bajo la estatua del Oso y el Madroño y frente al portal en el que Maricarmen vivió más de 70 años.

"No ha muerto, la ha matado el rentismo", denunciaban los manifestantes. Los acampados coreaban mensajes como 'No son muertes, son asesinatos', 'Dónde está el Gobierno progresista' y 'Ni un desahucio más'. Un portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha avanzado que las protestas seguirán ya que es "el mejor homenaje que se le puede hacer" a Maricarmen. "No vamos a parar, vamos a seguir", avanza.

Ambiente a las puertas del domicilio de Maricarmen Abascal

En la calle Alcalde Sainz de Baranda y a las puertas de la que fue la casa de Maricarmen, decenas de ciudadanos se han acercado a depositar velas y flores, en una suerte de altar improvisado. 'Gracias por cambiar España' o 'Lucharemos por ti' son algunos de los mensajes de adiós que pueden leerse en el portal. El Sindicato de Inquilinas también ha dejado varios obsequios para despedirse de Maricarmen, como camisetas y carteles con el lema 'Maricarmen se queda en nuestro corazón'.

Varios centenares de manifestantes volvieron esta medianoche a la Puerta del Sol de Madrid para continuar la acampada que mantienen por la crisis de la vivienda y tras protagonizar cerca del Congreso una protesta por la muerte de Maricarmen.

Tanto la protesta frente a la Cámara Baja como la posterior vuelta a la Puerta del Sol se han desarrollado sin incidentes, aunque se ha vivido algún momento de tensión cuando los manifestantes han intentado desplazarse por la calle Cedaceros, donde se han encontrado con la Policía Nacional.

Una vez en la Carrera de San Jerónimo, los manifestantes han guardado varios minutos de silencio en memoria de Maricarmen. Después, se han entonado distintos lemas como "Vergüenza me daría desahuciar a una familia"; "Vosotros rentistas sois los terroristas"; "Que no, que no, que no hay otra manera, o con el capital o con la clase obrera", o "Pedro Sánchez estás en nuestra lista". La protesta pacífica ha concluido con el regreso a medianoche de los manifestantes a la Puerta del Sol, donde la acampada se ha mantenido en su duodécima noche.

Maricarmen vivió en esa casa hasta el pasado 26 de septiembre, cuando fue desalojada tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. Este miércoles, tras dos semanas ingresada y años de lucha para quedarse en la casa en la que había pasado toda una vida, Maricarmen, símbolo de las protestas por la vivienda en España, falleció a los 87 años.

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