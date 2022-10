A menos de 24 horas del Consejo de Ministros donde debería aprobarse la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Gobierno ha reconocido que todavía están cerrando algunos aspectos de la misma.

De hecho, en una entrevista en la Cadena Ser, la ministra Yolanda Díaz ha asegurado que todavía "no hay acuerdo" porque "hay diferencias profundas".

"Intuyo que quedará una noche larga a intensa y me dejaré la piel. Están trabajando en ello, pero no hay acuerdo, y soy franca y me dejaré la piel, pero a veces me pregunto cómo en un Gobierno progresista hay que debatir cosas que parecen obvias. Pero seguiremos trabajando porque son unos presupuestos muy importantes porque estamos viviendo la guerra de Ucrania y sus consecuencias y tenemos muchas tareas pendientes a ser próximos a los problemas que tiene la gente", ha dicho.

En esta línea ha criticado duramente la manera de negociar entre los partidos que componen la coalición de Gobierno: "No comparto nada esta manera de negociar, creo que es innecesario. Hemos empezado en agosto y no es correcto hacerlo así".

Según ha podido saber laSexta, las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos están en el gasto social, concretamente en la ley de familias que incluye el cheque crianza de 100€ y la ampliación de permisos de paternidad y maternidad. Además, la ley de vivienda también genera controversia entre ambos partidos.