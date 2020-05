El próximo lunes, 11 de mayo, los territorios empezarán a entrar en la Fase 1 de la desescalada, sumándose así a las cuatro islas que la iniciaron directamente sin pasar por la 0. En esta fase, reabrirán las terrazas y se permitirán las reuniones de hasta 10 personas, pero no será en todo el país a la vez, ya que algunos lugares podrían no estar preparados todavía.

Las Comunidades Autónomas tienen de plazo hasta este miércoles para proponer a Sanidad que sus territorios pasen a la siguiente fase. Cataluña, por ejemplo, no ha decidido aún si pedirá que Barcelona y su área metropolitana pasen a la Fase 1 el lunes.

Según ha explicado la consellera de Salut, Alba Vergés, su departamento seguirá trabajando para presentar una propuesta el miércoles, que primero deberá ser aprobada por el Govern. Lo que preocupa de estas regiones, ha explicado, es su "densidad de población, y la movilidad que eso supone, con un incremento notable en la concentración de personas".

En estas zonas, ha señalado, "hay más riesgo de rebrote", por lo que se deben estudiar el índice de transmisibilidad y el de contagio, "que continúa siendo alto", antes de tomar una decisión.

En este sentido, desde el Hospital Clínic de la ciudad han hecho un llamamiento a la prudencia. "Estoy seguro de que las autoridades sanitarias catalanas tomarán la recomendación de hacerlo a una velocidad u otra", ha manifestado al respecto el jefe de Epidemiología del hospital, Antoni Trilla, que ha indicado que si no se dan las circunstancias "lo más prudente sería no hacerlo".

Teniendo en cuenta la incidencia del coronavirus, otra región que puede tenerlo difícil para cambiar la semana que viene de fase es la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional estudia aún su propuesta, aunque el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha asegurado que la Comunidad ya está preparada para pasar de fase.

"Nosotros creemos que podemos saltar a la Fase 1 el próximo lunes, al igual que otras comunidades autónomas. Podemos y debemos iniciar la fase 1, fundamentalmente porque no podemos estar eternamente confinados", ha manifestado, en una entrevista en 'TVE'.

Comunidades que pedirán pasar de fase

Varias regiones ya han decidido que sí solicitarán el cambio: Baleares pedirá al menos sumar a Formentera las islas de Menorca e Ibiza, mientras que Extremadura y Castilla la Mancha consideran que todas sus provincias están ya preparadas.

Andalucía aún evalúa sus territorios, pero todo apunta a que Huelva y Almería sí estarán. Por su parte, Aragón estudia incluso pedir pasar a la Fase 2 en algunos territorios, según ha podido saber laSexta.

Esta transición de una fase a otra no es un proceso automático ni matemático, aunque existen dos criterios cuantitativos imprescindibles: poder aumentar el número de camas tanto en UCI como para pacientes agudos en un máximo de cinco días.

Otro requisito es disponer de suficientes profesionales sanitarios; aunque no se ha detallado una cifra concreta, no debe ser inferior a la existente el 27 de marzo. Es decir, contar con una capacidad rápida de respuesta ante un posible rebrote.

Las CCAA disponen de plazo para enviar sus propuestas a Sanidad hasta el miércoles a las 14:00 horas. En este sentido, Fernando Simón ha asegurado este martes que no tendrán inconveniente en tener "cierta flexibilidad", aunque ha advertido de que será necesario "un tiempo mínimo para poder valorar y discutir" las solicitudes con las autonomías. Este fin de semana conoceremos qué territorios avanzan el próximo lunes.