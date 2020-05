El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha recordado a las CCAA que tienen de plazo desde este lunes -día que entra en vigor la fase 0- hasta el miércoles 6 de mayo para solicitar pasar a la fase 1 que se iniciará el próximo 11 de mayo. Una solicitud que tendrán que hacer aquellas comunidades que estén "en una situación adecuada".

Simon hace referencia a los criterios que ha establecido el Gobierno para pasar de una fase a otra y donde dos de ellos son de obligado cumplimiento: garantizar previamente que en un plazo máximo de cinco días disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI (el doble de la capacidad precovid) y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes, para estar preparadas ante posibles rebrotes.

El resto de criterios que determinarán cuándo se puede pasar a la siguiente fase o, por el contrario, es necesario retroceder, son los siguientes:

- La situación epidemiológica de la zona, donde se tendrá en cuenta el número de casos detectados, así como de pacientes hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos.

- La capacidad del sistema sanitario donde se tendrán en consideración la ocupación de camas en Cuidados Intensivos, la disponibilidad en stock de material de protección y respiradores en reserva, la capacidad de los laboratorios o el número de centros no sanitarios en disposición de ser medicalizados.

- También se estudiará la evolución de la movilidad a lo largo del proceso de desescalada, monitorizando los desplazamientos a distintos niveles, así como su relación con la transmisión de la epidemia.

- Y por último, se tendrán en cuenta indicadores socioeconómicos, donde se observarán variables como la afiliación a la Seguridad Social, ERTE y consumo de electricidad, entre otros.

Estableciendo estos marcadores, Simón aclara que el objetivo "no es negar el paso a la fase 1", sino "que el informe sea favorable". Para ello, señala que se "ha establecido con las CCAA que han comenzado a hacer las solicitudes una relación muy intensa de trabajo técnico entre técnicos del CAES -Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias- y los de las comunidades para garantizar que todos los indicadores, procedimientos, protocolos y todas las capacidades de control del área para evitar que haya movilidad que no debe existir entre zonas de fase 1 y zonas que no han llegado a esa fase se pueda producir".

Para finalizar, Fernando Simon aclara que "se ha pedido que las solicitudes para aquellos que quieran abrir el lunes 11 se haga antes del miércoles" pero puntualiza que se es "flexible" y si "alguien quiere abrir dentro de dos semanas todavía hay margen para hacer las solicitudes".