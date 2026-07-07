"Los derechos no se recortan. Se defienden": el Gobierno sale en tromba contra Feijóo tras criticar el sistema de bajas laborales

Los detalles El líder del PP ha calificado este martes el absentismo laboral en España como "un cáncer": "Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el absentismo laboral en España como "un cáncer" y propone que los trabajadores de baja perciban menos sueldo. Durante una reunión en Bilbao, Feijóo afirmó que, de llegar al poder, impondrá su reforma laboral con o sin acuerdo sindical. La propuesta ha generado críticas del Gobierno, con Pedro Sánchez defendiendo los derechos laborales y el PSOE acusando a Feijóo de seguir un proyecto de ultraderecha. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros líderes políticos han rechazado la medida, asegurando que no permitirán recortes en la protección de los trabajadores.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este martes el absentismo laboral en España como "un cáncer". Lo ha hecho junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao. El líder de la oposición ha propuesto que cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo aún más. Ha expresado la idea con ese estilo 100% Feijóo y ha dejado claro que si llega al poder impondrá su reforma laboral con o sin acuerdo con los sindicatos. Y estas palabras ya han encontrado respuesta en el Gobierno. Pedro Sánchez ha destacado que "los derechos no se recortan. Se defienden".

"Que 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir", ha dicho Feijóo. "Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros", ha señalado.

Además, ha agregado que "si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues ¿qué quieren que les diga?".

Tras estas declaraciones, desde el PSOE han señalado a laSexta que "cada día que pasa, Alberto Núñez Feijóo deja entrever un poco más cuál es su verdadero proyecto para España". "Ayer recuperó una propuesta propia de la ultraderecha con la llamada 'ley del concebido no nacido'. Hoy plantea recortar el sueldo y las prestaciones de los trabajadores que están de baja, incluso 'con o sin acuerdo' de los sindicatos. Ya no hay moderación. Es el proyecto ultra", han remarcado.

"Lo verdaderamente preocupante no es solo el contenido de sus propuestas, sino el método. Feijóo ya anuncia que está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan. La motosierra de Milei ya tiene quien la empuñe en España", ha destacado.

Así, han apuntado que los socialistas no olviden la reforma laboral del PP de Mariano Rajoy. "Aquella reforma supuso un intolerable recorte de los derechos de los trabajadores y una constante devaluación de sus condiciones laborales y salariales, agravando la situación económica de miles de familias y dificultando la salida de la crisis. Ahora Feijóo vuelve con la misma receta: menos derechos para quienes trabajan y más inseguridad para quienes más necesitan protección", han señalado.

En el PSOE han agregado también que "no son propuestas aisladas". "Es el mismo Feijóo que ha asumido la 'prioridad nacional' de Vox, que ha comprado su discurso sobre inmigración, que cuestiona la Memoria Democrática y que vuelve a poner en cuestión los derechos de las mujeres. Ya no se distingue de Vox porque ha decidido ser Vox", han asegurado.

Además, el presidente del Gobierno ha reaccionado en redes sociales destacando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". "Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan. Se defienden", ha añadido.

También ha contestado a Feijóo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus redes. "No solo no va a resolver ni uno solo de los grandes problemas que tenemos pendientes. Se va a cargar lo que funciona y va a crear problemas nuevos", ha escrito.

Mientras, desde Sumar, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que no van a permitir que Feijóo implemente la medida. "Estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir", ha manifestado. Todo ello mientras el 'popular' asegura que tomará la medida con o sin el beneplácito de la patronal y los sindicatos.

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