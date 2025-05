El demoledor auto contra el novio de Ayuso que describe cómo elaboró una facturación ficticia para defraudar 351.000 euros a Hacienda

No era una simple multa, ni una mera inspección, ni por supuesto era Hacienda la que le debía dinero a él. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, está a un paso del banquillo. A un paso de ir a juicio por dos delitos de fraude fiscal y otro más de falsificación de documentos después de un auto de la jueza que investiga un presunto fraude suyo de 351.000 euros a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021 haya sido muy duro contra él concluyendo que sí hay indicios de delito.

Para la pareja de Ayuso, todo comenzó a finales de enero del año pasado, cuando la Audiencia Provincial de Madrid decide abrir una investigación contra él después de una inspección de Hacienda que hizo saltar las alarmas. Pocos días después, el 2 de febrero, el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, reconoce los delitos: "Ciertamente se han cometidos dos delitos contra la Hacienda Pública".

Desde entonces, González Amador lleva repitiendo que él nunca dio su visto bueno para que su abogado reconociera esos delitos. "El cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada. Le dije: '¿Cómo no me avisas?'", aseguró.

No obstante, en el auto de este jueves al que ha tenido acceso laSexta, la jueza señala que era plenamente consciente de que actuaba de forma irregular. "De forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones del impuesto de sociedades, no veraces", recoge el documento apuntando a la existencia de hasta 15 facturas falsas.

En él, la magistrada destaca que la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, registró en esos dos años un incremento de sus ingresos por intermediar en una operación de venta de material sanitario en 2020 y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente, Quirón Prevención, en 2021. "Se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas", concluye el auto.

Tras conocerse, la defensa de la pareja de Ayuso ya se ha quejado. En un comunicado, denuncian que no se le ha permitido practicar ni una de las diligencias de instrucción que su cliente solicitó y lo califica como una "lesión irreparable del derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la protección de datos" y "al derecho de defensa" de su defendido.