El blanqueamiento del camarada Arenas, líder de los Grapo: de cumplir condena por terrorismo a una 'gira' de entrevistas

Manuel Pérez Martínez, conocido como 'camarada Arenas', pasó 32 años en prisión como líder de los Grapo, una de las bandas más letales de Europa. Desde su liberación, ha participado en entrevistas en YouTube, donde reivindica su ideología sin mostrar arrepentimiento. Asegura que no han logrado quebrar sus convicciones comunistas y defiende el papel de los Grapo y ETA, recordando con nostalgia la izquierda abertzale de tiempos pasados.

Los Grapo es la tercera banda en Europa con más muertos a sus espaldas, con 93, pero Pérez Martínez no parece arrepentirse. "Si no te arrepientes te quiebran. Es la política que han seguido. Y ni una cosa ni otra han logrado. Ha sido todo lo contrario: nos hemos reafirmado aún más en nuestras convicciones comunistas", asegura en una de estas entrevistas.

Es la banda terrorista que en 1995 secuestró y asesinó al empresario Publio Cordón. Pero no solo blanquea a los Grapo, también lo hace con ETA, considerando que "jugó un papel muy importante" con su "actividad". Es más, recuerda con nostalgia la izquierda abertzale en tiempos de ETA y les acusa de haber abandonado lo que él llama la resistencia: "La izquierda abertzale ha tenido sus momentos, sobre todo cuando estaban apoyados por el movimiento armado, la guerrilla en Euskal Herria".

Considera que los últimos 50 años de democracia no son más que una prolongación de la dictadura. "Una reforma de fachada del régimen del 39. Es el mismo régimen del 39 que implantaron los fascistas a sangre y fuego en este país", explica, afirmaciones que lanza en canales de YouTube con decenas de miles de seguidores.