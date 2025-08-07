Ingresan a siete personas y más de 400 necesitan atención médica por un brote de salmonelosis en Barbastro

¿Qué ha pasado? Las autoridades sanitarias están investigando el origen del brote, que podría haberse producido en Festival Vinos del Somontano, y han recogido ya diversas muestras cárnicas y de alimentos con huevo y salsas.

Un brote de salmonelosis en Barbastro, Huesca, ha resultado en siete hospitalizaciones y más de 400 atenciones médicas por gastroenteritis, según el Gobierno de Aragón. De los hospitalizados, cinco están en el Hospital de Barbastro y dos en el San Jorge de Huesca, todos estables. Un total de 424 personas han requerido atención médica por síntomas relacionados con la salmonella, principalmente en Barbastro. Salud Pública señala que algunos casos han evolucionado a deshidratación, tratada en casa o con ingreso hospitalario. La investigación se centra en productos cárnicos y alimentos con huevo, relacionados con el Festival Vinos del Somontano. Los síntomas incluyen náuseas, diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Un brote de salmonelosis registrado en Barbastro, en Huesca, ha dejado hasta el momento siete ingresos y más de 400 atenciones sanitarias por cuadros de gastroenteritis, tal y como ha informado el Gobierno de Aragón. Del total de hospitalizados, entre los que hay seis menores de edad, cinco están en el Hospital de Barbastro y otros dos en el San Jorge de Huesca. Los pacientes se encuentran estables.

Además, hay 424 personas que han necesitado de atención en centros de salud, consultorios y hospitales por diferentes síntomas relacionados por la bacteria salmonella. La mayoría han sido tratados en Barbastro, pero hay otros que han necesitado de atención en otros puntos de la provincia.

Salud Pública explica que la evolución de la enfermedad ha provocado, en algunos casos, cuadros de deshidratación que han podido resolverse en el domicilio. Otros, eso sí, han necesito de ingreso hospitalario, especialmente en población vulnerable o por tener patologías previas.

Además, han advertido de que los datos son provisionales, no necesariamente por nuevos casos sino por registros pendientes de comunicación, consultas recientes o duplicidades en las atenciones a una misma persona.

El periodo de incubación de la salmonelosis es de hasta 72 horas, y aunque se estima que dicho plazo ya habría concluido se prevé que acudan más personas a los centros sanitarios por controles o síntomas persistentes.

Se investiga qué ha producido el brote

Mientras, Salud Pública prosigue con una investigación sobre este asunto, del cual han confirmado que el origen del brote es la bacteria de la salmonella. Se han tomado muestras de productos cárnicos y alimentos que contienen huevo o salsas, como mayonesa y cremas, en función de las encuestas epidemiológicas realizadas a los afectados.

Desde la administración sanitaria han destacado la colaboración de los establecimientos implicados y de los organizadores del Festival Vinos del Somontano, que se relaciona con el origen del brote y donde se podrían haber consumido los alimentos contaminados.

Entre los síntomas más habituales se encuentran las náuseas, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Las autoridades sanitarias recomiendan un tratamiento sintomático, mantener una buena hidratación, seguir una dieta blanda sin lácteos y acudir a un centro de salud si los síntomas persisten o en caso de tener enfermedades crónicas.