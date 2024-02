Los distintos grupos parlamentarios del Congreso han rechazado este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para, entre otras cosas, ilegalizar a los partidos independentistas. También el PP ha avanzado su voto en contra porque, en palabras de su diputado Manuel Cobo, "ilegalizar" a estas formaciones por "el mero hecho de serlo" va en contra de la Constitución y de la doctrina del Tribunal Constitucional.

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha sido el encargado de defender una iniciativa que también persigue castigar el uso de símbolos separatistas, prohibir los referendos con fines contrarios a la unidad del país, recuperar el delito de sedición y aumentar el castigo por contactos con potencias extranjeras para dañar a España.

Las formaciones independentistas han coincidido en recalcar a Vox que ya ha quedado demostrado que las ilegalizaciones de partidos, lejos de acabar con sus votantes, provocan justo el efecto contrario.

En este contexto, la diputada de Bildu Marije Fullaondo, que fue dirigente de la ilegalizada Batasuna, ha puesto como ejemplo lo que pasó con su organización: "Nunca podrán hacer desaparecer el independentismo. Las ideas y los sentimientos no se pueden encarcelar. Intentaron acabar con nosotros, nos ilegalizaron, nos golpearon y caímos, pero nos levantamos, salimos reforzados y no hemos dejado de crecer", ha enfatizado.

En la misma línea se ha expresado Francesc-Marc Alvaro, de ERC, quien ha afeado a Vox que defienda "ocurrencias" para volver a "un mundo anterior a la Transición" y ha deslizado que, de aprobarse la iniciativa, quizá sus "primeras víctimas" serían los miembros de la formación de Santiago Abascal.

"La gente vota, no se nos puede eliminar del mapa, no se nos puede destruir con una ley", ha apostillado. "Esto es un dejà vu", se ha quejado, por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha resumido la posición de su grupo ante la propuesta de Vox con un "no rotundo". Ningún diputado de Junts ha intervenido en el debate.

"No hay cárceles para todo lo que no les gusta, al menos en democracia"

Tanto desde Sumar como desde el PSOE y el PP han recriminado a Vox que plantee un texto contrario al espíritu de la Constitución y la jurisprudencia constitucional porque, entre otras cosas, su aplicación acabaría con el pluralismo político. También le han echado en cara que haga una "lectura interesada" de la Carta Magna obviando aquellos aspectos que no le agradan.

"No hay cárceles para todo lo que no les gusta, al menos en democracia", ha comentado la portavoz adjunta de Sumar, Aína Vidal, para quien el "concepto de nación" de Vox, "pasa por encima del Derecho". "Para ustedes la nación es su fe y su cartera", ha remachado.

"Su idea de España es monolítica, la imagen que tienen debe ser una concentración en la Plaza de Oriente y se olvidan de los españoles", ha dicho el socialista Alejandro Soler, quien ha coincido con Cobo en reprochar a Vox que se quede sólo con la "unidad de España" que consagra el mientras obvia "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Aunque ha reconocido que el PP sí comparte con Vox "el fondo" de propuestas como la de recuperar los delitos de sedición y malversación y de convocatoria de referendos ilegales, Cobo ha avanzado su voto en contra de la iniciativa.

"Es lo que ustedes quieren para seguir diciendo que sólo ustedes defienden la nación española", ha deslizado, dejado claro también su rechazo a que se pene con castigos mayores "a los españoles nacionalizados que a los de origen".

Asimismo, semanas después de que el PP planteara en su texto alternativo a la Ley de Amnistía promover la disolución de partidos que promuevan referendos ilegales o declaraciones de independencia, Cobo ha recordado a Vox que "ilegalizar a los partidos independentistas por el mero hecho de serlo, va en contra de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional".

Por otra parte, el diputado socialista también ha aprovechado para reprochar al PP que ya "no vea delitos de terrorismo donde antes los veían" ni aprecien ahora "problemas en los indultos o la amnistía", pese a haber sacado gente a la calle para defender "exactamente lo contrario".

Cobo ha replicado haciendo referencia al hundimiento del PSOE en las elecciones gallegas. "Pedro Sánchez ha destrozado el suelo del PSOE pero todavía le quedan plantas hacia abajo, hasta llegar donde la señora (Yolanda) Díaz, ilustre gallega, que ha pasado de la marea al subsuelo. A los dos partidos del Gobierno España, los gallegos les han dicho, quizá les suene la frase, colorín colorado", ha soltado.