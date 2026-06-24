El 'déjà vu' del segundo debate del 'estado de la corrupción' de Sánchez: más duro con sus socios y un nuevo choque con Feijóo

Los detalles Sánchez insiste en que no conocía los casos de corrupción y Feijóo le acusa de haberse lucrado del negocio de la prostitución.

El Congreso de los Diputados ha acogido por segundo año consecutivo el debate sobre el "estado de la corrupción", en lugar del debate de la nación, que no se ha celebrado en toda la legislatura. Pedro Sánchez ha afirmado su intención de continuar la legislatura, rechazando la corrupción, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha insinuado que el presidente podría ser imputado. El debate ha sido tenso, con la soledad de Sánchez evidente incluso frente a sus socios. Los enfrentamientos con Feijóo se han repetido, destacando acusaciones mutuas. Además, los socios de gobierno han adoptado un tono más duro, lanzando nuevas acusaciones, mientras que el choque entre Patxi López y Feijóo ha intensificado el debate.

El Congreso de los Diputados ha sido este miércoles escenario por segundo año consecutivo del debate del 'estado de la corrupción', en sustitución del debate de la nación, que no se ha celebrado en toda la legislatura. Pedro Sánchez ha asegurado que va a continuar con la legislatura y que no tolera a los corruptos, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha sugerido que el presidente será imputado.

El debate ha sido bronco y la soledad de Sánchez se ha hecho patente, incluso frente a sus socios. En esa ocasión, Sánchez ha optado por quitarse la corbata, pero más allá de su cambio estilístico, ambas sesiones han tenido similitudes con lo que ya se dijo el año pasado.

En las dos ocasiones han sido comparecencias veraniegas, realizadas a petición propia, pero después de que las hubieran pedido otras formaciones. En ambas el tema central ha sido la corrupción. Hace un año, el presidente reconoció su error confiando en José Luis Ábalos (ahora condenado por el Supremo) y Santos Cerdán. Afirmó que la corrupción no era sistémica y que no iba a tirar la toalla, un planteamiento parecido al de 2025.

"Una sensación de corrupción generalizada que ya les digo que no existe", defendió el año pasado. Ahora, ha asegurado que "jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas" y ha planteado que "la pregunta es cómo no vamos a continuar".

Enfrentamiento con Feijóo

Otro 'déjà vu' ha sido el "y tú más" vivido con Feijóo. Hace un año salieron a colación la Gürtel, la sede del PP, el narco... Mientras que el líder 'popular' acusó a Sánchez de haberse lucrado del negocio de la prostitución. Este miércoles ha sido igual, aunque también ha surgido un rifirrafe nuevo.

"¿Ha hecho ya la declaración de la renta y del patrimonio, señor Sánchez?", ha preguntado Feijóo. El socialista ha tirado de ironía en su respuesta: "La presento con usted, la hacemos pública, y así nos enteramos de cuánto paga su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso".

Por su parte, Feijóo ha apuntado que "no pregunto porque sospeche que tenga algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase".

Más dureza con los socios

La mayor diferencia se ha dado por parte de los socios de Gobierno, que han empleado un tono más duro y han lanzado nuevas acusaciones. Hace un año, Sánchez quería convencerlos de que siguieran apoyándolo. Entonces, Gabriel Rufián aseguró su apoyo si la cosa se quedaba en tres listos, mientras que esta semana ha exigido respuestas.

"¿Usted tiene pecado? ¿Ustedes han robado? ¿Usted lo sabía?", ha preguntado el portavoz de Esquerra Republicana. Sánchez no ha sido menos duro, y ha evitado amilanarse: "Desgraciadamente, no somos ni podemos ser perfectos. Si usted lo es, enhorabuena. ¿En nombre de quién habla, de usted o de sus votantes?", ha espetado.

El presidente también ha sido duro con Sumar. El año pasado se escenificó un apoyo que se ha mantenido, pero este miércoles, Sánchez ha respondido a las reivindicaciones del grupo. "Dice la señora Martínez, de Sumar, que todo es gracias a ella. Nosotros solo ponemos los votos y los escaños, pero algo haremos", ha considerado.

Choque entre Patxi López y Feijóo

También ha subido, aún más, el tono entre Patxi López y Feijóo. En la pasada comparecencia, López tildó la intervención del líder del PP de "incidente", y Feijóo ha aprovechado esta ocasión para responder. "Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás". El socialista, ha sido claro: "Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces".

Otra cosa distinta es que este miércoles no ha habido medidas. Hace un año anunciaron 15, aunque ninguna ha terminado de arrancar.

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