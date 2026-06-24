Sánchez, tras la sentencia de Ábalos y Koldo: "Jamás conocí ni hubiera tolerado cualquiera de estas prácticas"

¿Qué ha dicho? El presidente ha insistido en que "el PSOE no se ha financiado irregularmente" y ha asegurado, tras la sentencia del caso mascarillas, que "en este país no debe haber espacio para las personas corruptas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde ha abordado los casos de corrupción que han afectado al PSOE y al Ejecutivo en los últimos meses, con especial foco en la sentencia del caso mascarillas, que se ha saldado con la condena a 24 años de cárcel para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y 19 para su exasesor Koldo García.

El líder socialista ha asegurado que la formación de Ferraz "respeta y acata la sentencia" del Tribunal Supremo. "No debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean", ha dicho. "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas", ha añadido. Una afirmación que ha desatado las carcajadas irónicas del Partido Popular PP.

A colación del caso mascarillas, Sánchez ha celebrado que José Luis Ábalos y Koldo García hayan sido condenados: "Queremos que se haga justicia y que los que han manchado el nombre del Gobierno lo paguen". "No vamos a mirar hacia otro lado", ha añadido el líder socialista desde la tribuna de oradores del Congreso.

"El PSOE no se ha financiado irregularmente"

Tras abordar la sentencia del caso mascarillas, Pedro Sánchez ha pedido "respetar la presunción de inocencia" y ha querido dejar claro que "el PSOE no se ha financiado irregularmente". "No aceptamos la corrupción, la erradicamos. Cuando se descubrieron los hechos no dimos un paso al lado, sino al frente. Impulsamos medidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo.

"El plan de lucha contra la corrupción está en trámite y se va a debatir antes del verano", ha dicho. De esta manera, ha indicado que, "si al PP y a Vox les preocupa la corrupción, les pido que voten a favor de la tramitación de este proyecto de ley. Hacerlo es responsabilidad del ejecutivo y también del legislativo, particularmente también a los que tienen causas abiertas".

*Noticia en ampliación.

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