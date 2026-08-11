El Gobierno de Ayuso tacha de "polémica absurda" alojar a evacuados en un polideportivo sin seguridad y apunta a la UME: "Pudo haber hecho averiguaciones"

El contexto Las víctimas de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid fueron alojadas por la Comunidad de Madrid en un polideportivo en Villaviciosa de Odón que no cumple con la normativa en materia de instalaciones de protección contra incendios desde el año 2010, cuando fue cedido por el consistorio a la Federación madrileña de Judo.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, calificó de "polémica absurda" la noticia de que el Gobierno de Ayuso alojó a 260 víctimas de incendios en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios. Según Novillo, no hubo tiempo para revisar la documentación del polideportivo, utilizado con urgencia para realojar a los afectados. También señaló a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, sugiriendo que deberían haber evaluado el cumplimiento normativo. Novillo destacó que estas son medidas de emergencia con servicios de apoyo y seguridad.

Una "polémica absurda". Así ha definido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, la noticia de que el Gobierno de Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios en Villaviciosa de Odón a 260 víctimas de los incendios de la Sierra Oeste.

Tras conocer la noticia adelantada por laSexta, Novillo ha asegurado que "no hay ni había tiempo de ver todos los papeles de ese polideportivo que, con urgencia, se necesitaba para realojar a los afectados del incendio".

De hecho, ha señalado directamente a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por esta decisión que, en realidad, fue tomada por el propio Gobierno de Ayuso: "También estaba allí la UME, que podría haber pedido también esa documentación y hacer averiguaciones".

El consejero ha apuntado que considera "absurdo" el revuelo que ha provocado esta información, ya que "ninguno de los puntos de alojamiento están diseñados evidentemente como uso residencial para acoger personas".

"Esto son medidas de urgencia, con servicios de emergencia que van a atender a personas desalojadas, y que lo que tienen que tener son un mínimo de condiciones para darle ese alojamiento y con la seguridad que tienen de estar con las policías locales, voluntarios y Cruz Roja en el amparo de una situación crítica", ha añadido.

Pero Novillo no solo ha desviado las responsabilidades hacia el Gobierno de España y la UME. También lo ha hecho hacia el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, cuyos técnicos, asegura, "tendrán que evaluar para cumplir la normativa del uso que tiene". "En esa situación tres nosotros garantizamos nuestra seguridad con nuestro operativo y no da tiempo a mirar la normativa. Está claro que tendrá que cumplir la normativa para su uso habitual", ha concluido Novillo.

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