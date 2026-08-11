La corona solar, el anillo de diamantes o las 'Perlas de Baily': las claves para no perderse ningún detalle del eclipse de este miércoles

El contexto Queda un día para que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912 y que tan solo durará un minuto y medio.

En poco más de 24 horas, España será testigo de un eclipse solar, un fenómeno que no se ha visto en el país desde 1912. La oscuridad total durará aproximadamente un minuto y medio, pero habrá mucho que observar antes y después, como estrellas y planetas, incluyendo a Venus y Júpiter. Albert Morral, de la Agrupación Astronómica de Sabadell, destaca la posibilidad de ver fenómenos como la corona solar y las 'Perlas de Baily'. Además, la experiencia incluirá una bajada de temperatura y posibles rachas de viento. Es crucial usar gafas especiales y evitar mirar directamente al sol para disfrutar de este evento inédito.

Quedan poco más de 24 horas para el ansiado eclipse solar. Un día para que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912 y que ha generado una expectación sin precedentes ante el cual muchos aún no saben a qué prestar atención.

La oscuridad total durará alrededor de un minuto y medio. Sin embargo, habrá mucho que observar tanto antes como después. "Se verá alguna estrella y algunos planetas. Venus y Júpiter se verán a plena luz todavía", explica Albert Morral, director científico de la Agrupación Astronómica de Sabadell.

Una vez se haga momentáneamente de noche, podremos quitarnos las gafas y contemplar todos los detalles. Eso sí, serán solo 90 segundos, por lo que si nos despistamos podemos perdernos fenómenos como la corona solar, el anillo de diamantes o las 'Perlas de Baily'.

"La luna, como no es una esfera exacta, tiene montañas y valles. Hay luz que atraviesa los valles de la luna y crea unos piquitos brillantes. Esto dura un instante", detalla Morral respecto a ese último fenómeno.

Pero la experiencia no solo será visual. Al ocultarse el sol, la temperatura bajará unos grados y es posible que se produzcan rachas de viento debido a esta bajada térmica.

Ante todo, recuerden llevar las gafas de eclipse, eviten mirar directamente al sol y disfruten de un fenómeno inédito en el último siglo en España.

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