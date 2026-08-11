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Eclipse solar

Menos de 24h para el fenómeno astronómico del año

Qué ver en el eclipse

La corona solar, el anillo de diamantes o las 'Perlas de Baily': las claves para no perderse ningún detalle del eclipse de este miércoles

El contexto Queda un día para que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912 y que tan solo durará un minuto y medio.

Simulación coronal de luz blanca sintética durante el eclipse
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Quedan poco más de 24 horas para el ansiado eclipse solar. Un día para que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912 y que ha generado una expectación sin precedentes ante el cual muchos aún no saben a qué prestar atención.

La oscuridad total durará alrededor de un minuto y medio. Sin embargo, habrá mucho que observar tanto antes como después. "Se verá alguna estrella y algunos planetas. Venus y Júpiter se verán a plena luz todavía", explica Albert Morral, director científico de la Agrupación Astronómica de Sabadell.

Una vez se haga momentáneamente de noche, podremos quitarnos las gafas y contemplar todos los detalles. Eso sí, serán solo 90 segundos, por lo que si nos despistamos podemos perdernos fenómenos como la corona solar, el anillo de diamantes o las 'Perlas de Baily'.

"La luna, como no es una esfera exacta, tiene montañas y valles. Hay luz que atraviesa los valles de la luna y crea unos piquitos brillantes. Esto dura un instante", detalla Morral respecto a ese último fenómeno.

Pero la experiencia no solo será visual. Al ocultarse el sol, la temperatura bajará unos grados y es posible que se produzcan rachas de viento debido a esta bajada térmica.

Ante todo, recuerden llevar las gafas de eclipse, eviten mirar directamente al sol y disfruten de un fenómeno inédito en el último siglo en España.

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