La defensa de Begoña Gómez pide aplazar su declaración ante el juez Peinado por motivos de agenda de su abogado

El contexto El juez Peinado ha citado a declarar como investigadas a la esposa del presidente del Gobierno y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos el próximo 11 de septiembre.

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado aplazar su declaración como imputada por malversación, prevista para el 11 de septiembre, debido a un conflicto de agenda de su abogado, quien tiene otra declaración programada en Tenerife ese mismo día. El abogado, Antonio Camacho, ha enviado un escrito al juzgado explicando la situación y solicitando una nueva fecha para la declaración. Gómez fue citada por el juez Juan Carlos Peinado, quien también ha imputado a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, por presunta malversación de fondos públicos. Peinado ya investigaba a Gómez por otros delitos, incluyendo tráfico de influencias y corrupción.

Así consta en un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso laSexta, que el letrado que representa a la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, ha remitido al juzgado. En él, explica que, antes de que el juez Juan Carlos Peinado acordase esta nueva declaración de Gómez como imputada por malversación, ya tenía señalada una declaración el día 11 ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona en el marco de unas diligencias previas por otro asunto.

Por ello, pide la suspensión de las declaraciones testificales que Peinado había señalado para el 11 de septiembre y que se acuerde en su lugar una nueva fecha para su práctica. Asimismo, adjunta el auto que la jueza de Arona emitió el 17 de junio señalando esa otra declaración para el mismo día, a fin de acreditar el conflicto de agenda.

El pasado 18 de agosto, el juez Peinado citó a declarar a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la contratación de esta última para, supuestamente, llevar a cabo "actividades privadas" de Gómez. El magistrado citó a Álvarez el 10 de septiembre a las 11:00 horas, mientras que a Gómez la citó un día después, el 11 de septiembre, a las 10:30 horas.

Peinado imputaba así un nuevo delito a Gómez, a quien ya investigaba por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Desde que comenzó a investigar hace más de un año, el juez ha llevado a cabo una instrucción errática en la que ha seguido múltiples vías: desde el rescate a Air Europa a los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés o el software de la Universidad Complutense, además de abrir la pieza separada por la contratación de Álvarez.