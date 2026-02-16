Ferreras, sobre las palabras de Guardiola: "Hemos pasado del tufo machista de Vox al delicioso aroma del Vox feminista"

El director y presentador de Al Rojo Vivo ha reaccionado a las palabras de María Guardiola en una entrevista concedida a 'Okdiario': "No me lo había visto venir. No me lo esperaba".

"No me lo había visto venir. No me lo esperaba". Así ha reaccionado el director y presentador de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras a las palabras de María Guardiola en una entrevista concedida a 'Okdiario'. Una conversación en la que la dirigente popular llegó a sorprender al situar el feminismo entre los puntos de encuentro con la extrema derecha: "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", afirmó.

De este modo, la presidenta en funciones de Extremadura acerca posiciones con el partido de extrema derecha, incluso por encima de las líneas rojas que había marcado previamente, algo que subrayó Ferreras: "Hemos pasado del tufo del Vox machista a ese delicioso aroma del Vox feminista. Y eso en tan solo unas semanas".

