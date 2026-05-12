Exteriores asegura que Ayuso no comunicó ninguna "inquietud" ni quiso desvelar su agenda: "Rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece"

Los detalles Ayuso ha acusado a la presidenta de México y a su homólogo español de ponerla en "extremo peligro" en su viaje. Fuentes del Gobierno desmienten a la madrileña y a su equipo con hechos. Ni trasladaron a la embajada ningún sentimiento de peligro, ni aceptaron la protección habitual que ofrece el Gobierno de México, ni quisieron desvelar su agenda.

El Gobierno español ha respondido a las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien afirmó haber sido "abandonada" en México, un país que describió como "profundamente violento". Según fuentes gubernamentales, Ayuso no comunicó incidentes ni solicitó seguridad durante su viaje, rechazando incluso la protección ofrecida por México. Ayuso acusó al presidente español, Pedro Sánchez, y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de ponerla en peligro, lo que motivó su regreso anticipado a España. Además, afirmó tener pruebas de amenazas relacionadas con su asistencia a los Premios Platino, aunque estas fueron negadas por el Gobierno mexicano y la compañía hotelera involucrada.

Respuesta contundente desde el Gobierno a las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "abandonarla a su suerte" en México, "un país sumido en "el narcotráfico". "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", ha asegurado a su llegada a España.

Fuentes del Gobierno a laSexta, señalan que la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó su viaje a México "como marca la ley". Pero, Ayuso no informó de su agenda allí ni pidió traslados ni seguridad. Además, insisten en que "nunca comunicó ningún incidente y no pidió protección".

En la misma línea, fuentes del Ministerio de Exteriores defienden que "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda". Y añaden que "su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la Embajada".

Ayuso y su manual de victimización

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha aplicado su manual de victimismo y ha acusado tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al presidente español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje de la semana pasada por México, un país "profundamente violento y peligroso", y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España.

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado Díaz Ayuso en una intervención en Cadena Cope.

En sus primeras declaraciones públicas desde que, el pasado viernes, anunció en un comunicado la interrupción de su gira mexicana (que tenía previsto acabar hoy), Díaz Ayuso ha insistido en denunciar una operación de "boicot" por parte de Sheinbaum, a la que se ha sumado que el Gobierno de Sánchez ha "echado fuego" desde España, motivo por el que decidió suspender la última parte de su viaje, que iba a llevarla a Monterrey.

Díaz Ayuso ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país sumido en "el narcotráfico", y ha apostillado: "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio" ya que, desde que llegó al poder Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados", ha añadido.

En su comunicado del viernes, la presidenta madrileña acusó a Sheinbaum de haber amenazado con cerrar el recinto que alberga la gala de los Premios Platino si asistía la dirigente del PP, un extremo que negaron tanto el Gobierno mexicano como la compañía hotelera Xcaret, dueña del complejo en cuestión y patrocinadora de los premios, al igual que la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso se ha reafirmado en su versión, asegurando tener "pruebas" de las amenazas de Sheinbaum, y ha aseverado que "este recinto, que ya ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente por el Gobierno, tuvo que prohibir la entrada y decir que había sido por mis declaraciones". "No sé qué declaraciones", ha continuado Díaz Ayuso en alusión a su participación en un acto donde reivindicó el mestizaje y a figuras como Isabel la Católica o Hernán Cortés. A este, ha dicho la presidenta, "apenas" lo mencionó, y ha agregado: "Jamás insulté a nadie, jamás ofendí a nadie, más bien todo lo contrario".

También ha acusado a Sheinbaum de "boicotear" ese evento, que tenía contemplada su celebración en la Catedral Metropolitana; sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, liderada por el músico Nacho Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".

La presidenta madrileña no ha detallado qué agenda tuvo en México entre el jueves y el domingo (cuatro días en los que no tuvo actos públicos). Desde el PP nacional han evitado hacer ninguna valoración sobre este viaje.

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