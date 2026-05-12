Pablo Simón critica el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México: "Ha ido a hacer una confrontación ideológica abierta"

En Al Rojo Vivo, el politólogo ha asegurado que el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México no buscaba abrir oportunidades para empresas madrileñas ni reforzar lazos institucionales, sino reivindicar "una determinada visión de España" y alimentar la "guerra cultural".

En Al Rojo Vivo, el politólogo Pablo Simón ha analizado la polémica generada tras el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México, después de que la dirigente madrileña denunciara falta de protección por parte del Gobierno, asegurara haber recibido amenazas y afirmara que fue expuesta a una situación de "peligro extremo" en un país, dijo, "sumido en la violencia".

Para contextualizar la controversia, Simón ha propuesto lo que ha definido como un "ejercicio sano": "El mes pasado, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, hizo también un viaje a México. Estoy convencido de que prácticamente nadie se enteró. ¿Y por qué? Porque fue a hacer lo que se supone que tiene que hacer un dirigente autonómico cuando sale fuera: promocionar su agenda, estrechar lazos comerciales, reunirse con empresarios y reforzar oportunidades para su comunidad".

El politólogo ha subrayado que ese tipo de viajes forman parte de la llamada diplomacia económica de las comunidades autónomas y que, cuando cumplen ese objetivo, suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, considera que en el caso de Díaz Ayuso la intención era distinta.

"Díaz Ayuso ha ido allí con una intencionalidad muy evidente: plantear una confrontación ideológica abierta. Y todo el mundo sabe que, en el terreno diplomático, ir a un país a cuestionar públicamente asuntos especialmente sensibles es la mejor manera de generar rechazo", ha recalcado.

Para ilustrarlo, Simón ha recurrido a un ejemplo: "En una visita oficial a China, a nadie se le ocurriría presentarse allí y empezar preguntando qué pasa con los derechos humanos o con Hong Kong. Simplemente, no se hace".

A su juicio, el viaje de la presidenta madrileña respondía a una agenda política muy distinta a la institucional: "Ella no ha ido a México a abrir oportunidades para los empresarios madrileños, ni a fortalecer vínculos económicos, académicos o institucionales. Ha ido a reivindicar una determinada visión ideológica de España, de la conquista y del Imperio español. Y eso ya no tiene que ver con diplomacia económica, sino con otra cosa: una vez más, guerra cultural y distracción política".

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