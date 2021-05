El Ministerio de Sanidad notifica 3.988 nuevos casos de coronavirus y 70 muertes por la pandemia en la última jornada. Así se desprende del informe epidemiológico de este martes, que no incluye datos de Castilla-La Mancha y sitúa el total acumulado de contagios en nuestro país en 3.619.848, mientras que las víctimas mortales ascienden a 79.502.

En cuanto a la incidencia acumulada, este martes es de 147,54 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando la víspera era de 151,82. Continúa así la tendencia a la baja de este indicador, que por primera vez desde el pasado 29 de marzo se sitúa en el nivel de riesgo medio. No obstante, aunque este parámetro baja en casi todas las autonomías, Madrid sube 10 puntos con respecto a ayer y roza otra vez el nivel de riesgo extremo (249,95).

A este respecto, Fernando Simón señalaba este mismo lunes que las cifras son "favorables" y que la mayor parte de territorios experimentan una "tendencia descendente". Sin embargo, el director del CCAES advirtió que aún no se puede descartar que las aglomeraciones tras el estado de alarma no vayan a pasar factura.

"Todavía no podemos asegurar que no vayan a tener un impacto en la evolución de la epidemia", apuntó Simón, que no obstante señaló que "las probabilidades de que este impacto sea muy importante se van reduciendo día a día a medida que vamos teniendo más población inmune".

En cuanto a la presión hospitalaria, continúa también su descenso: los pacientes ingresados por coronavirus en estos momentos son 6.568, 355 menos que ayer, lo que supone un 5,44% de ocupación COVID, frente al 5,54% de la víspera. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay 62 pacientes menos que el lunes: en estos momentos son 1.774, con una ocupación del 18,03%, frente al 18,66% del día anterior.

Ello, en un momento en que la vacunación avanza a buen ritmo: España sobrepasó este lunes el umbral de los siete millones de vacunados con pauta completa. Este martes, un estudio del Instituto de Salud Carlos III ha avalado la posibilidad de administrar Pfizer como segunda dosis a los vacunados con AstraZeneca.

Además, durante su comparecencia Simón avanzó que "es muy posible" que el uso de mascarilla obligatoria en exteriores se pueda relajar "en no muchos días". Puedes escuchar sus palabras a este respecto en este vídeo: