Cuerpo no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán: "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra"

¿Qué ha dicho? Preguntado por si el Ejecutivo contempla más bajadas de impuestos para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, Cuerpo ha asegurado que contemplan "seguir apoyando a los hogares más afectados según evolucione la guerra".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que el Gobierno podría ampliar las medidas anticrisis debido a la guerra en Irán, observando la evolución de los precios de la cesta de la compra. En una entrevista, Cuerpo afirmó que el Gobierno continuará apoyando a los hogares más afectados y tiene un plan de apoyo para los próximos tres meses, enfocado en la factura de la luz y carburantes. El plan anticrisis, aprobado recientemente, incluye 80 medidas valoradas en 5.000 millones de euros, como la reducción del IVA de carburantes y electricidad, y bonificaciones para transportistas y sectores vulnerables. Estas medidas beneficiarán a 20 millones de hogares y tres millones de empresas.

El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha reconocido este lunes que el Gobierno no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán. "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra y ver si ampliamos las medidas", ha apuntado el ministro en una entrevista en la Cadena SER.

Preguntado por si el Ejecutivo contempla más bajadas de impuestos para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, Cuerpo ha asegurado que contemplan "seguir apoyando a los hogares más afectados según evolucione la guerra".

"Existe una enorme incertidumbre con la duración del conflicto. La mayoría de las previsiones son posibles escenarios. Tenemos un plan de apoyo para los tres meses que vienen, para ayudar a las familias, factura de la luz y carburantes", ha señalado.

Así, Cuerpo ha reconocido que una de las "mayores incertidumbres" es el precio del crudo. Además, el ministro ha indicado que el Gobierno ha tomado medidas para que no tengamos que ver combustibles por encima de los dos euros el litro. Ahora, según ha indicado, el "el foco está en los carburantes" aunque ha reconocido que "es posible que esto acabe repercutiendo en la cesta de la compra". "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra y ver si ampliamos las medidas", ha reconocido.

El plan anticrisis, que incluye 80 medidas valoradas en 5.000 millones, entró en vigor el pasado 21 de marzo, aunque fue el jueves pasado cuando se aprobó en el Congreso. Pese a las dudas iniciales, el Congreso dio luz verde a las medidas para combatir los efectos de la guerra en Oriente Medio con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones. Según el Gobierno, las medidas beneficiarán a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas".

Las medidas anticrisis

El plan del Gobierno incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10% y del impuesto especial de hidrocarburos, con un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro o unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Los impuestos de la electricidad bajan un 60%: el IVA baja al 10%, se suspende el impuesto de producción de energía eléctrica que pagan las empresas y se reduce el impuesto especial de electricidad del 5,11% al 0,5%.

El IVA del gas natural, los pellets y la leña baja también al 10%, al tiempo que se congelan los precios del butano y el propano y se bonifican en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas.

El decreto añade la extensión a todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el aumento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de cortar los suministros básicos a hogares vulnerables.

También se incorpora una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

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