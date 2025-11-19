Cuando Cerdán 'B' cerraba mordidas, Cerdán 'A' acompañaba a Sánchez en su campaña contra la corrupción del PP

¿Por qué es importante? Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han probado que exsecretario de Organización del PSOE tenía una doble vida, la de comisionista y la de político.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela detalles sobre la doble vida que llevaba Santos Cerdán, es decir, la del comisionista y la del político. En definitiva, un Cerdán en 'B' que, por ejemplo, el 22 de abril de 2019 recibía un mensaje de Koldo en el que le informaba de que "ya está hecho en La Rioja", en referencia a la licitación de unas obras en Logroño de 92 millones de euros. Mientras tanto, el Cerdán 'A' estaba en Atresmedia preparando el debate electoral previo a las elecciones generales de 2019. Pero, hay más.

El 1 de junio de 2016, Santos Cerdán se hacía con el 45% de la empresa Servinabar. O sea, los tejemanejes que terminarían convirtiéndose en la trama del 2% daban sus primeros pasos, a la vez que el Cerdán 'A' emprendía el camino para ser escudero de un todavía candidato a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez.

Gracias a ese apoyo, en junio de 2017 Cerdán se convierte en secretario de Organización territorial, por lo que Koldo le ayuda a encontrar piso en Madrid. Será desde allí desde donde continúa con sus chanchullos, así como su mujer Paqui, quien en marzo de 2018 empieza a recibir un sueldo de empresas de la órbita de Servinabar por no dar un palo al agua, llegando a sumar hasta 9.500 euros.

¿Y dónde estaba Cerdán? Pues en Tenerife junto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Precisamente, por irónico que parezca, marchaban en la manifestación del 1 de mayo celebrando el Día del Trabajador. Por aquella época, los intercambios de mensajes entre Cerdán y Koldo son constantes.

En unos de esos chats de abril de 2019, ambos insisten mucho en cerrar las obras de Sevilla. Ni una semana antes estaba acompañando a Sánchez en el inicio de la campaña a las elecciones, presentando las 110 medidas con un lema mal envejecido: Tras años de corrupción, toca avanzar, no retroceder. De hecho, así se hizo, pero el Cerdán 'B', el de los chanchullos.

Y es que en junio de 2021, las citas de Cerdán con el empresario Antxón Alonso eran recurrentes. Se trata de su socio, con el que había firmado cinco años antes la compraventa de Servinabar. El dinero circulaba a raudales en la trama, al tiempo que Ábalos dejaba su cargo como secretario de Organización y Santos Cerdán se convertía en su sucesor.

En 2022 se da un merecido descanso de diez días en Ibiza, donde sus gastos, los de su mujer y los de su hija, ascendieron a 1.795 euros, según ha recogido la UCO en su informe. Pero, ¿qué se decía entonces de Cerdán? Pues que, con sus desavenencias, era el culpable de la dimisión un mes antes de Adriana Lastra.

Las vacaciones pagadas por la trama, en cambio, no terminan aquí, al año siguiente, en agosto de 2023, tocó otro viaje familiar a Tenerife. Entonces, el Cerdán 'A' tenía un papel clave en la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra, mientras ya negociaba los apoyos de investidura a Sánchez.

Meses después, el 23 de noviembre, en una grabación, Koldo y Ábalos aseguraban que Cerdán 'B' había colocado a dos personas en el Ministerio de Transportes, mientras que el Cerdán 'A' se encontraba rematando los últimos flecos de las negociaciones con Junts. Conversaciones que terminarían convirtiendo a Pedro Sánchez en Presidente.

Tres meses después, en febrero de 2024, la UCO ponía el foco en la trama. Y en junio, Santos Cerdán dimitía de su cargo. El resto de la historia ya saben cómo acaba. Cerdán 'B' pasaba más de 100 días en la prisión madrileña de Soto del Real, para salir en libertad provisional este miércoles entre una melé de periodistas ante los que ha vuelto a defender su inocencia, pese a los evidentes indicios.

