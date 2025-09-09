El PP cruza una nueva línea contra Sánchez: "Ha convivido con normalidad con la prostitución"

El contexto El nivel de la crispación política sigue subiendo a cuenta de casi todo. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, asegura que Sánchez "ha tenido ministros de su confianza que han introducido la prostitución en el Gobierno".

El PP, lejos de frenar en su tono agresivo contra el presidente del Gobierno, sigue cruzando líneas rojas en la víspera de la primera sesión de control del curso político en el Congreso de los Diputados. La portavoz de los 'populares', Ester Muñoz, ha vinculado directamente al presidente con las empresas de su suegro.

"Sánchez ha vivido con normalidad durante décadas en medio de la prostitución", ha afirmado Muñoz, que lejos de quedarse ahí ha añadido que "alguna vez iría a su mujer al trabajo, donde era contable de estas saunas donde se ejercía la prostitución o había tráfico de drogas".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Boñalos, considera que se están "superando límites que no se han superando nunca", poniendo la vista en el año 2027 de cara a unas elecciones en las que habrá que decidir, según el ministro, entre "socialdemocracia o barbarie".

El Gobierno cuestiona el liderazgo de Feijóo en el PP tras el vídeo en el que hizo suyo el lema 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso. La diputada de Sumar Tesh Sidi cree que el líder del PP "parece más un cuñado" y recuerda que en su día "hacía bandera de una política para adultos". "¿Es para adultos salir en karaoke y normalizar expresiones e insultos?", se pregunta la diputada.

Lejos de rebajar, el PP defiende su postura, con una Muñoz que dice "no comprar" que su formación "incite al insulto" con un vídeo como el de Feijóo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado indignado al afirmar que "no hay equidistancia" en la crispación política. "Unos insultan y otros somos insultados. Feijóo nos demuestra cada día que puede caer más bajo", cuestiona.

Por su parte, Pepa Millán (Vox) ironiza sobre estos últimos movimientos del PP y cree que Sánchez "tiene que estar temblando entre el 'me gusta la fruta' y el 'Limón, limonero'". "Esto es una broma, un chiste. Son infantiles", ha sentenciado la portavoz de la formación de ultraderecha. Todo, dentro de una nueva jornada marcada por una crispación que solo parece ir a más con el paso de los días.