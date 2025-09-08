Las caras de indignación de Yolanda Díaz al escuchar a Feijóo acusar a Begoña Gómez de trabajar en lugares de prostitución: "Madre mía"

¿Qué ha dicho? "Es como si le acuso de ser narcotraficante porque todo el mundo le ha visto con un narcotraficante", critica Yolanda Díaz, que no puede esconder su estupor al escuchar al líder del PP.

Yolanda Díaz ha mostrado su sorpresa y estupor al escuchar a Alberto Núñez Feijóo acusando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de trabajar en lugares de prostitución. Mientras escuchaba al líder del PP durante su entrevista en Telecinco, se ha podido ver a Díaz llevarse la mano a la cara mientras afirmaba: "Madre mía".

Preguntada por Antonio García Ferreras, Díaz se ha mostrado indignada con las palabras de Feijóo. "Imagínese que viniese aquí a hablar de la vida privada, de los negocios del señor Feijóo y sus relaciones amistosas con gente del narcotráfico y otros personajes de Galicia. ¿Usted se cree que es serio? Estamos en manos del disparate político", critica Díaz.

Díaz insta a Feijóo a hablar de prostitución y de las propuestas que traslada su partido en esta materia. "¿Se dan cuenta de la desafección política que hay? Esto es un desastre para el país. Los votantes del PP no están aquí", lamenta Díaz, que ve estas palabras como "intolerables".