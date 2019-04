Cifuentes anuncia una querella criminal contra eldiario.es: "No he recibido ningún trato de favor, pero la cacería continúa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado, a través de un plasma por el que la prensa seguía su comparecencia, que existe una "cacería política y personal" contra su persona y ha avanzado que interpondrá una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director del 'eldiario.es', Ignacio Escolar, por publicar una información "falsa, parcial y tendenciosa" sobre sus notas en el máster que cursó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes ha revelado sentirse "injuriada" y "calumniada" por el "ataque feroz" que ha sufrido durante la última semana, de la que se ha aprovechado el "adversario político" y ha avanzando también que solicitará pruebas periciales para demostrar que las acusaciones son falsas y que ella fue perjudicada por un error en la transcripción de las actas.

"Me consta que son más los alumnos que tuvieron que pedir la corrección de las actas por error en las calificaciones. Esto no me afectó sólo a mí", ha apuntado Cifuentes para explicar la transparencia de las calificaciones de su máster en la URJC.

La presidenta regional ha insistido en destacarse como víctima de una cacería mediática por parte de algunos medios de comunicación. "Una vez más comprobamos que la verdad no importa, las pruebas no importan, las declaraciones no importan. Estamos viendo que el registro de clicks diarios y el share de las audiencias marcan la línea editorial de algunos medios al margen de cualquier otra circunstancia", ha afirmado Cifuentes.